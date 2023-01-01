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Папарацци поймали похудевшую Шарлиз Терон на прогулке в Нью-Йорке

Сегодня, 13:43
48-летняя актриса Шарлиз Терон по праву считается одной из самых красивых женщин в Голливуде.

Папарацци поймали похудевшую Шарлиз Терон на прогулке в Нью-Йорке
«Взрывная блондинка» тщательно следит за своей внешностью и регулярно занимается спортом. Правда, недоброжелатели время от времени находят недостатки в звезде и обсуждают ее внешний вид на фотографиях папарацци. И недавние снимки уличных репортеров вновь затронули тему внешности артистки.

Несколько дней назад Шарлиз засняли во время прогулки в Нью-Йорке.

Папарацци поймали похудевшую Шарлиз Терон на прогулке в Нью-Йорке


Папарацци запечатлели актрису в черном лонгсливе и ультракороткой юбке. Свой образ Терон завершила черными ботфортами и миниатюрной сумочкой.

Папарацци поймали похудевшую Шарлиз Терон на прогулке в Нью-Йорке


Даже с минимальным макияжем красотка из Голливуда выглядела сногсшибательно, что и отметили читатели издания Daily Mail. Впрочем, некоторые посчитали, что «ее худоба уже начинает выглядеть пугающей».

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Ключевые слова: Шарлиз Терон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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