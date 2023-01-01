Папарацци поймали похудевшую Шарлиз Терон на прогулке в Нью-Йорке

«Взрывная блондинка» тщательно следит за своей внешностью и регулярно занимается спортом. Правда, недоброжелатели время от времени находят недостатки в звезде и обсуждают ее внешний вид на фотографиях папарацци. И недавние снимки уличных репортеров вновь затронули тему внешности артистки.Несколько дней назад Шарлиз засняли во время прогулки в Нью-Йорке.Папарацци запечатлели актрису в черном лонгсливе и ультракороткой юбке. Свой образ Терон завершила черными ботфортами и миниатюрной сумочкой.Даже с минимальным макияжем красотка из Голливуда выглядела сногсшибательно, что и отметили читатели издания Daily Mail. Впрочем, некоторые посчитали, что «ее худоба уже начинает выглядеть пугающей».