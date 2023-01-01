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Юлия Волкова трогательно обратилась к повзрослевшей дочери в ее день рождения

Сегодня, 13:13
38-летняя экс-«татушка» Юлия Волкова - дважды мама.

Юлия Волкова трогательно обратилась к повзрослевшей дочери в ее день рождения
Певица воспитывает 15-летнего сына Самира, которого она родила от бизнесмена Парвиза Ясинова, и дочь Викторию от отношений с Павлом Сидоровым. Несколько дней назад девушка отмечала свой день рождения, ей исполнилось 19 лет.

Волкова трогательно обратилась к имениннице на странице своего блога и опубликовала редкое фото с повзрослевшей наследницей, которую, к слову, сама родила в 19 лет.

Юлия Волкова трогательно обратилась к повзрослевшей дочери в ее день рождения


«Милая моя, с днем рождения! Будь здорова, полна сил и энергии, сияй и дари нам всем свое тепло, добро и твою безграничную любовь. Ты-моя гордость — этот год для тебя особенный, интересный: институт — новая пора. Классная. Взрослая. Осознанная. Добивайся своих целей, у тебя все получится! Я верю в тебя», — написала певица.

Юлия Волкова трогательно обратилась к повзрослевшей дочери в ее день рождения


Фолловеры Волковой высоко оценили ее совместную фотографию с дочерью и отметили, что они невероятно похожи друг на друга: «Как две сестрички», «Время бежит. Помню, она совсем малышкой была», «Красотки! И мама и дочка».

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Ключевые слова: Юлия Волкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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