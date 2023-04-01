Невеста Тимати продемонстрировала подтянутое тело с разных ракурсов

Девушка заявляет, что является приверженицей здорового образа жизни и еще занимается спортом и следит за рационом. Все это помогает ей оставаться стройной и часто радовать подписчиков горячими и полуголыми фотографиями.Накануне в блоге Ивановой появилась серия новых снимков. Избранница Тимати продемонстрировала фигуру в черном боди с длинными рукавами. Интригующий вырез на плече и чулки добавили образу девушки горячей пикантности. Сначала Валентина показала подписчикам свои обнаженные ягодицы.После модель уже позировала лицом к камере.Фолловеры Ивановой остались под впечатлением от ее новых снимков. Хотя некоторые и посчитали ее образ чрезмерно откровенным: «Скромная девушка Валя, очень скромная. Всё как любит Симона», «Очень красивая Валя! Ни на кого не похожая! Индивидуальная красота безупречная!», «Фото одни и те же. Нет колорита, как у Шейк».Стоит отметить, что Валентину часто сравнивают с супермоделью Ириной Шейк. Особо внимательные поклонники усмотрели в девушке черты популярной манекенщицы.