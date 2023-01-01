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Наташа Королева ответила на слухи о якобы преступлениях 21-летнего сына Архипа

Сегодня, 12:22
Некоторое время назад в Сети появилась неоднозначная информация про 21-летнего сына Наташи Королевой и Тарзана.

Наташа Королева ответила на слухи о якобы преступлениях 21-летнего сына Архипа
СМИ тогда писали, что Архип якобы убил ректора Института культуры. А ранее молодой человек сбил двух участниц телестройки «Дом-2», но это тоже по слухам.

Впрочем, звездная мама парня считает эту информацию полным бредом.

Наташа Королева ответила на слухи о якобы преступлениях 21-летнего сына Архипа


Наташа Королева, уже привыкшая к сплетням, была в ужасе, когда увидела новости про своего сына. В эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ она решила прокомментировать ситуацию.

«Бред! Воспаленная фантазия людей. С одной стороны, понимаю, почему они это делают — им надо проходняк, трафик. А с другой стороны, я понимаю, что это же ненормально!» — заверила артистка.

Наташа Королева ответила на слухи о якобы преступлениях 21-летнего сына Архипа


При этом певица отметила, что в жизни Архипа все в полном порядке. Молодой человек продолжает учиться и строить личную жизнь со своей девушкой с сомнительным прошлым, а на слухи и сплетни не обижается.

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Ключевые слова: Наташа Королева, Архип Глушко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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