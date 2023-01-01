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Стас Пьеха рассказал, что непригоден для отношений с женщинами

Сегодня, 12:54
43-летний певец Стас Пьеха был в браке лишь однажды.

Стас Пьеха рассказал, что непригоден для отношений с женщинами
Его супругой стала диджей и модель Наталья Горчакова, с которой артист познакомился в 2010 году. Рождение сына Петра не помогло возлюбленным сохранить отношения, и в 2015 году союз распался. С тех пор внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи одинок.

Недавно Стас рассказал, что ему нравятся девушки, которые не обезображены пластическими операциями. Это заявление многие расценили как желание артиста вновь связать себя узами брака.

Стас Пьеха рассказал, что непригоден для отношений с женщинами


Впрочем, накануне выяснилось, что Пьеху неправильно поняли. Как оказалось, его фразы были вырваны из контекста и никого он не ищет.

«Появилась кринжовая инфа про то, что я ищу себе натуральную и естественную женщину! Я такого не говорил… Да и к тому же я для отношений совсем непригоден! Особенно для продолжительных. Так что набор в группу окончен, расходимся… Конечная», - объяснил Стас.

Стас Пьеха рассказал, что непригоден для отношений с женщинами


Поклонницы Пьехи не скрывают своего разочарования. Впрочем, многие поддержали артиста за его честность: «Вы не можете любить одну женщину? И открыто об этом говорите? Пятерка за честность», «Классный пост», «Вот так, жаль, а я только хотела записаться в группу».

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Ключевые слова: Стас Пьеха, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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