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Александр Петров публично обратился к молодой жене в эфире телешоу

Сегодня, 11:55
Личная жизнь недавно женившегося Александра Петрова сейчас активно осуждается в Сети.

Александр Петров публично обратился к молодой жене в эфире телешоу
Молодой человек связал себя узами брака с девушкой, с которой, по его же словам, познакомился на улице и сразу влюбился. Однако интернет-сыщики уже поймали «полицейского с Рублевки» на лжи, ведь он подписан на 22-летнюю «непубличную» студентку театрального училища уже год.

Впрочем, для карьеры Петрова эта ситуация, кажется, никакими последствиями не обернулась. Несколько дней назад актера пригласили на вечернее «Шоу Воли». В студии Павел Воля поздравил Александра с женитьбой, и вместе с соведущим Ильей Соболевым они решили подготовить новоиспеченного мужа к сложностям в браке.

Александр Петров публично обратился к молодой жене в эфире телешоу


Так, Петрова спросили, разрешит ли он Виктории, к примеру, есть скумбрию в постели. Актер на несколько секунд задумался, но ответил утвердительно.

Кроме того, Волю и Соболева интересовало, как Петров поступит, если молодая жена однажды засомневается, что он ее любит.

«Она такого не скажет», — ответил Александр с улыбкой на лице.

На что Павел засомневался: «Скажет, даже если ты ей каждый день на ТНТ говоришь по имени: «Я люблю тебя, Ляйсан!».

Однако Петров продолжал стоять на своем: «Я скажу: «Нет, я тебя очень сильно люблю».

Александр Петров публично обратился к молодой жене в эфире телешоу


Напомним, 15 сентября Александр удивил публику новостью о своей свадьбе. Поклонники недоумевали, почему на фотографиях из ЗАГСа запечатлена не Стася Милославская, с которой актер находился в отношениях последние 4 года, а совершенно другая девушка.

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Ключевые слова: Александр Петров, Павел Воля, Илья Соболев, Шоу Воли, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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