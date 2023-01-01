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Ксения Собчак в откровенном платье появилась на балу в честь 150-летия Шаляпина

Сегодня, 13:25
Образы 41-летней Ксении Собчак привлекают большое внимание общественности и являются предметом ярых обсуждений.

Ксения Собчак в откровенном платье появилась на балу в честь 150-летия Шаляпина
Впрочем, журналистке к этому не привыкать. С высоко поднятой головой светская львица продолжает публиковать свои наряды на странице личного блога.

Недавно, к примеру, Собчак побывала на светском балу в честь 150-летия Шаляпина. Для выхода в свет Ксения выбрала вечернее платье с невероятно глубоким и смелым декольте.

Ксения Собчак в откровенном платье появилась на балу в честь 150-летия Шаляпина


Столь пикантным нарядом журналистка приковала к себе всеобщее внимание.

Ксения Собчак в откровенном платье появилась на балу в честь 150-летия Шаляпина


Истинные поклонники светской львицы ее образ оценили и оставили множество лестных комментариев. Впрочем, понравилось платье далеко не всем. Большинство подписчиков Собчак ее наряд раскритиковали: «Когда колхозница хочет быть принцессой», «Платье опять как корове седло», «Собчак как всегда самая нелепая».

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Ключевые слова: Ксения Собчак, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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