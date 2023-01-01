Ксения Собчак в откровенном платье появилась на балу в честь 150-летия Шаляпина

Впрочем, журналистке к этому не привыкать. С высоко поднятой головой светская львица продолжает публиковать свои наряды на странице личного блога.Недавно, к примеру, Собчак побывала на светском балу в честь 150-летия Шаляпина. Для выхода в свет Ксения выбрала вечернее платье с невероятно глубоким и смелым декольте.Столь пикантным нарядом журналистка приковала к себе всеобщее внимание.Истинные поклонники светской львицы ее образ оценили и оставили множество лестных комментариев. Впрочем, понравилось платье далеко не всем. Большинство подписчиков Собчак ее наряд раскритиковали: «Когда колхозница хочет быть принцессой», «Платье опять как корове седло», «Собчак как всегда самая нелепая».