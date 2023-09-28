Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на модном показе в Париже

19-летнюю девушку часто приглашают на различные показы и модные съемки. Несколько дней назад, к примеру, звездная наследница посетила шоу модного дома Christian Dior в Париже.Моника Беллуччи выложила несколько снимков дочери на странице своего блога. На опубликованных фото Дева позировала в пикантном образе, который состоял из черного топа и юбки длины миди. Свой образ юная Кассель дополнила пушистым кардиганом и бантом.«Дева», — лаконично подписала фотографии Моника, сопроводив их эмодзи с сердечком.Подписчики Беллуччи буквально осыпали ее дочь комплиментами: Всё больше похожа на Монику!», «Дева взяла всё лучшее от родителей», «Девушка редкой красоты со своей харизмой».