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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на модном показе в Париже

Сегодня, 10:36
Итальянская модель и по совместительству дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи Дева Кассель успешно строит карьеру манекенщицы.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на модном показе в Париже
19-летнюю девушку часто приглашают на различные показы и модные съемки. Несколько дней назад, к примеру, звездная наследница посетила шоу модного дома Christian Dior в Париже.

Моника Беллуччи выложила несколько снимков дочери на странице своего блога. На опубликованных фото Дева позировала в пикантном образе, который состоял из черного топа и юбки длины миди. Свой образ юная Кассель дополнила пушистым кардиганом и бантом.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на модном показе в Париже


«Дева», — лаконично подписала фотографии Моника, сопроводив их эмодзи с сердечком.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на модном показе в Париже


Подписчики Беллуччи буквально осыпали ее дочь комплиментами: Всё больше похожа на Монику!», «Дева взяла всё лучшее от родителей», «Девушка редкой красоты со своей харизмой».

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Ключевые слова: Дева Кассель, Моника Беллуччи, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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