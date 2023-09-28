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Лера Кудрявцева показала 5-летнюю дочь Машу с ярким макияжем

Сегодня, 13:06
52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает 5-летнюю дочку Машу.

Лера Кудрявцева показала 5-летнюю дочь Машу с ярким макияжем
Звезда передачи «Секрет на миллион» родила девочку от третьего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Малышка растет настоящей модницей, а ее новые фото в блоге мамы - прямое тому подтверждение.

Кудрявцева опубликовала на своей странице в социальных сетях снимок дочери. Маленькая Маша позировала с ярким детским макияжем. На лице девочки были блестки, радуга и разнообразные наклейки.

Лера Кудрявцева показала 5-летнюю дочь Машу с ярким макияжем


«Моя сладкая конфета», — подписала фото Лера.

Поклонники телеведущей высоко оценили фотографию ее дочери и написали девочке множество приятных комментариев: «Какие чудесные фотографии! Красоточка!», «Что за чудо этот ребенок! Любуюсь каждый раз!», «Редко восхищаюсь детьми! Машенька — прелесть!».

Лера Кудрявцева показала 5-летнюю дочь Машу с ярким макияжем


Новый снимок Маши оценила и звездная сваха Лариса Гузеева, которая назвала малышку «Кошечкой».

← 26-летняя невестка Кристины Орбакайте ...

Ключевые слова: Лера Кудрявцева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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