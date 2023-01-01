Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Сарик Андреасян подарил супруге Лизе Моряк дорогой подарок

Сегодня, 09:44
Актриса Лиза Моряк в ноябре прошлого года вышла замуж за режиссера Сарика Андреасяна.

Сарик Андреасян подарил супруге Лизе Моряк дорогой подарок
Щедрый муж буквально задаривает возлюбленную, которая подарила ему дочь Элизабет. Об одном из таких презентов звезда сериала «Мендельсон» рассказала на странице в своих социальных сетях.

Лиза вышла на связь с подписчиками блога и поделилась радостной новостью. Моряк сообщила, что стала владелицей свадебного салона.

«В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — написала девушка.

Сарик Андреасян подарил супруге Лизе Моряк дорогой подарок


Как оказалось, речь идет о помещении, в котором как раз проходили съемки сериала «Мендельсон» с Лизой в главной роли. Вероятно, актриса так сильно прониклась своим киношным образом, что решила в реальной жизни заняться этим бизнесом.

Сарик Андреасян подарил супруге Лизе Моряк дорогой подарок


Напомним, Лиза Моряк из Сарик Андреасян поженились осенью 2022 года. Через 3 месяца после свадьбы у возлюбленных родилась дочь Элизабет. Актриса продолжает активно сниматься в кино, а за малышкой следит няня, помощь которой счастливый отец подарил девушке на 8 марта.


← Шакиру обвиняют в мошенничестве на ми...

Ключевые слова: Лиза Моряк, Сарик Андреасян, olganews

Количество просмотров: 390
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Лиза Моряк раскрыла тайну жены Павла Прилучного Зепюр Брутян
Лиза Моряк высказалась о внешности Алены Шишковой
Полуголая Лиза Моряк пожаловалась на мужа за отсутствие внимания
Как Сарик Андреасян отреагировал на слова Надежды Сысоевой о нежелании сниматься в его фильмах
Кортни Кокс опубликовала трогательные кадры с возлюбленным в годовщину отношений 59-летняя американская актриса Кортни Кокс обрела славу благодаря культовому сериалу «Друзья».
Сарик Андреасян подарил супруге Лизе Моряк дорогой подарок Актриса Лиза Моряк в ноябре прошлого года вышла замуж за режиссера Сарика Андреасяна.
Шакиру обвиняют в мошенничестве на миллионы евро Прокуратура Испании ведёт расследование в отношении исполнительницы.
Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности Принцесса Уэльская на днях посетила образовательный центр для детей с ограниченными возможностями.
Кристина Асмус получила травму на съемках 35-летняя Кристина Асмус получила серьезную травму во время работы.
Виктория Боня заявила, что готова показать лицо за полмиллиона долларов Инициатива Виктории Бони с платным каналам в Телеграм не очень удалась.
Анастасия Костенко рассказала, как протекает ее беременность Вчера Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сообщили, что в их семье грядет еще одно пополнение.
Бонни Райт родила дочь 32-летняя звезда фильмов о Гарри Поттере Бонни Райт впервые стала мамой.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили 3-летие младшего сына Арсения 48-летняя телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская - многодетная мама.
Певицу Пелагею втянули в скандал с шантажом и вымогательствами Недавно 37-летняя певица Пелагея попала в не очень приятную историю.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.