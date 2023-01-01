Сарик Андреасян подарил супруге Лизе Моряк дорогой подарок

Щедрый муж буквально задаривает возлюбленную, которая подарила ему дочь Элизабет. Об одном из таких презентов звезда сериала «Мендельсон» рассказала на странице в своих социальных сетях.Лиза вышла на связь с подписчиками блога и поделилась радостной новостью. Моряк сообщила, что стала владелицей свадебного салона.«В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — написала девушка.Как оказалось, речь идет о помещении, в котором как раз проходили съемки сериала «Мендельсон» с Лизой в главной роли. Вероятно, актриса так сильно прониклась своим киношным образом, что решила в реальной жизни заняться этим бизнесом.Напомним, Лиза Моряк из Сарик Андреасян поженились осенью 2022 года. Через 3 месяца после свадьбы у возлюбленных родилась дочь Элизабет. Актриса продолжает активно сниматься в кино, а за малышкой следит няня, помощь которой счастливый отец подарил девушке на 8 марта.