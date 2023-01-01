Кортни Кокс опубликовала трогательные кадры с возлюбленным в годовщину отношений

Однако построить личную жизнь звезде удалось не сразу. После развода с коллегой по цеху Дэвидом Аркеттом в 2013 году, артистка смогла обрести счастье в отношениях с музыкантом Джонни Макдэйдом.Недавно актриса и ее возлюбленный праздновали особую дату - 10 лет совместной жизни. На странице в своих социальных сетях Кортни опубликовала трогательные кадры с Джонни.«10 лет!», - лаконично подписала она снимки.Кстати, весной 2014 года на безымянном пальце актрисы появилось помолвочное кольцо. Правда, свадьба так и не состоялась, и сейчас тему брака возлюбленные обходят стороной.Еще одной интересной деталью отношений Кортни и Джонни является то, что их познакомил британский певец Эд Ширан.Однажды в доме Кокс была очередная звездная посиделка, на которую музыкант привел своего друга Макдэйда. После этого вечера парочка начала выходить вместе в свет.