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Кортни Кокс опубликовала трогательные кадры с возлюбленным в годовщину отношений

Сегодня, 10:23
59-летняя американская актриса Кортни Кокс обрела славу благодаря культовому сериалу «Друзья».

Кортни Кокс опубликовала трогательные кадры с возлюбленным в годовщину отношений
Однако построить личную жизнь звезде удалось не сразу. После развода с коллегой по цеху Дэвидом Аркеттом в 2013 году, артистка смогла обрести счастье в отношениях с музыкантом Джонни Макдэйдом.

Недавно актриса и ее возлюбленный праздновали особую дату - 10 лет совместной жизни. На странице в своих социальных сетях Кортни опубликовала трогательные кадры с Джонни.

Кортни Кокс опубликовала трогательные кадры с возлюбленным в годовщину отношений


«10 лет!», - лаконично подписала она снимки.

Кортни Кокс опубликовала трогательные кадры с возлюбленным в годовщину отношений


Кстати, весной 2014 года на безымянном пальце актрисы появилось помолвочное кольцо. Правда, свадьба так и не состоялась, и сейчас тему брака возлюбленные обходят стороной.

Еще одной интересной деталью отношений Кортни и Джонни является то, что их познакомил британский певец Эд Ширан.

Кортни Кокс опубликовала трогательные кадры с возлюбленным в годовщину отношений


Однажды в доме Кокс была очередная звездная посиделка, на которую музыкант привел своего друга Макдэйда. После этого вечера парочка начала выходить вместе в свет.


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Ключевые слова: Кортни Кокс, Джонни Макдэйд, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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