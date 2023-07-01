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Инстасамка поделилась честным фото без макияжа и фильтров

Сегодня, 11:31
23-летняя певица Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) часто удивляет подписчиков своего блога.

Инстасамка поделилась честным фото без макияжа и фильтров
Девушка славится эпатажным поведением на сцене и в социальных сетях. Впрочем, скандальные выходки звезды уже мало кого поражают.

Несколько дней назад артистка все-таки смогла приятно удивить общественность. На странице своего блога Инстасамка выложила фотографию, на которой предстала перед поклонниками без макияжа. От сглаживающих фильтров и прочих бъюти-эффектов певица также решила отказаться.

Инстасамка поделилась честным фото без макияжа и фильтров


Невооруженным глазом видны изъяны на лице Даши, о которых и поспешили написать хейтеры. Впрочем, более добродушные фолловеры поблагодарили артистку за то, что она показывает себя в естественном образе. По их мнению, никто не идеален: Шикарная кожа, шикарная Даша!», «Лицо как лицо, ничего удивительного. Что, теперь из-за черных точек жить нельзя?», «Молодец, что не постеснялась. Ничего такого тут нет, мы почти все такие».

Инстасамка поделилась честным фото без макияжа и фильтров

← Красотка в красном: Кайли Дженнер вышл...

Ключевые слова: Инстасамка, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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