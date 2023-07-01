Инстасамка поделилась честным фото без макияжа и фильтров

Девушка славится эпатажным поведением на сцене и в социальных сетях. Впрочем, скандальные выходки звезды уже мало кого поражают.Несколько дней назад артистка все-таки смогла приятно удивить общественность. На странице своего блога Инстасамка выложила фотографию, на которой предстала перед поклонниками без макияжа. От сглаживающих фильтров и прочих бъюти-эффектов певица также решила отказаться.Невооруженным глазом видны изъяны на лице Даши, о которых и поспешили написать хейтеры. Впрочем, более добродушные фолловеры поблагодарили артистку за то, что она показывает себя в естественном образе. По их мнению, никто не идеален: Шикарная кожа, шикарная Даша!», «Лицо как лицо, ничего удивительного. Что, теперь из-за черных точек жить нельзя?», «Молодец, что не постеснялась. Ничего такого тут нет, мы почти все такие».