Стали известны подробности взаимоотношений между Дженнифер Лопес, Беном Аффлеком и Дженнифер Гарнер

Разумеется, эта встреча была воспринята практически как измена со стороны Аффлека. Некоторые издания даже сообщали, что Дженнифер Лопес пришла в ярость, увидев совместные снимки мужа и актрисы Дженнифер Гарнер, на которых Бен выглядел очень счастливым, тогда как в компании Лопес его зачастую видят грустным - это даже породило целую серию мемов в сети. Напомним, что Аффлек и Гарнер были женаты с 2005-го по 2018-й год, у них есть две дочери и сын. После развода Аффлек обвинил бывшую жену в своём алкоголизме, но затем заявил, что она не причём.Первый роман Дженнифер Лопес и Бена продлился с 2002 по 2003 год, затем они возобновили отношения в 2021-м и поженились летом прошлого года.Истинный характер отношений в этом своеобразном треугольнике накануне прояснило издание DailyMail - журналисты утверждают, что певица не только не возмущалась общением мужа с бывшей женой, а наоборот поощряла это. Именно она подтолкнула Бена наладить отношения с Дженнифер ради их общих детей и у них действительно получилось возобновить добрую дружбу. Брак Джей Ло и Бена источники издания называют очень счастливым: "Они действительно любят друг друга".