Стали известны подробности взаимоотношений между Дженнифер Лопес, Беном Аффлеком и Дженнифер Гарнер

Первый роман Дженнифер Лопес и Бена продлился с 2002 по 2003 год, затем они возобновили отношения в 2021-м и поженились летом прошлого года.
Истинный характер отношений в этом своеобразном треугольнике накануне прояснило издание DailyMail - журналисты утверждают, что певица не только не возмущалась общением мужа с бывшей женой, а наоборот поощряла это. Именно она подтолкнула Бена наладить отношения с Дженнифер ради их общих детей и у них действительно получилось возобновить добрую дружбу. Брак Джей Ло и Бена источники издания называют очень счастливым: "Они действительно любят друг друга".