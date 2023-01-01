Лариса Долина нежно обратилась к единственной внучке в день ее рождения

Девочка пошла по стопам популярной бабушки и уже делает первые успехи в качестве певицы. Несколько дней назад звездная наследница праздновала свой день рождения, ей исполнилось 12 лет.В честь важного дня Лариса обратилась к внучке на странице в своих социальных сетях. Артистка опубликовала совместный снимок с Александрой и написала трогательное пожелание.Долина признается, что ей сложно поверить, что ее малышка стала такой взрослой. По словам певицы, девочка выросла способной, активной, креативной и самое главное - с любовью в сердце.«Иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной. Мы с Линой делаем всё, чтобы она была счастливой. Как все подростки, максимализм во всём, желание доказать свою правоту, а не правду... Но при этом очень привязана к маме и ко мне... Обращается ко мне исключительно так: "Ба..." Мне нравится! Люблю всем своим "ба" сердцем!» — написала Лариса.К поздравлениям присоединились и поклонники артистки, пожелавшие Александре творческих успехов и безграничного счастья: «Уже 12! Как же быстро летит время! Пусть именинница будет счастливой!», «Поздравляем! Хорошая девочка, умница», «Как это трогательно, Лариса Александровна. Ваша Сашенька прекрасна».Напомним, 12-летняя Александра является дочерью единственной наследницы Ларисы Долиной - Ангелины.