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Регина Тодоренко раскрыла пикантные подробности жизни с Владом Топаловым

Вчера, 22:25
Телеведущая Регина Тодоренко уже пять лет счастлива в браке с поп-певцом Владом Топаловым.

Регина Тодоренко раскрыла пикантные подробности жизни с Владом Топаловым
Супруги воспитывают двоих сыновей: Михаила и Мирослава. Однако наличие детей, кажется, никак не влияет на интимную жизнь возлюбленных.

На днях Тодоренко поделилась некоторыми пикантными подробностями жизни с Топаловым. Регина рассказала, что Влада сложно удивить различными образами из-за того, что она итак часто перевоплощается во время интимных игр. Как оказалось, в постели с певцом уже были такие звезды, как Мэрилин Монро, Эми Уайнхаус и даже Одри Хепберн.

Регина Тодоренко раскрыла пикантные подробности жизни с Владом Топаловым


«Столько разных женщин приходили к нему ночью в моем обличии. И кем я только ни приходила. Потому что перевоплощения я очень люблю», — поделилась звезда передачи «Орел и решка».

Тодоренко отметила, что больше всего мужу все-таки нравится, когда она ни в кого не перевоплощается. Топалова, как оказалось, привлекает натуральная красота.

Регина Тодоренко раскрыла пикантные подробности жизни с Владом Топаловым

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Ключевые слова: Регина Тодоренко, Влад Топалов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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