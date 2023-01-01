Регина Тодоренко раскрыла пикантные подробности жизни с Владом Топаловым

Супруги воспитывают двоих сыновей: Михаила и Мирослава. Однако наличие детей, кажется, никак не влияет на интимную жизнь возлюбленных.На днях Тодоренко поделилась некоторыми пикантными подробностями жизни с Топаловым. Регина рассказала, что Влада сложно удивить различными образами из-за того, что она итак часто перевоплощается во время интимных игр. Как оказалось, в постели с певцом уже были такие звезды, как Мэрилин Монро, Эми Уайнхаус и даже Одри Хепберн.«Столько разных женщин приходили к нему ночью в моем обличии. И кем я только ни приходила. Потому что перевоплощения я очень люблю», — поделилась звезда передачи «Орел и решка».Тодоренко отметила, что больше всего мужу все-таки нравится, когда она ни в кого не перевоплощается. Топалова, как оказалось, привлекает натуральная красота.