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Анастасия Костенко оправдалась за откровенную фотосессию с беременным животом

Вчера, 22:31
Недавно стало известно, что в семье футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко грядет пополнение.

Анастасия Костенко оправдалась за откровенную фотосессию с беременным животом
Сообщить радостную новость супруги решили с помощью новых фотографий. Правда, наряд 29-летней многодетной матери понравился далеко не всем.

На семейных снимках Анастасия позировала в черном платье с глубокими вырезами, которое подчеркнуло ее живот и грудь. Образ девушки действительно получился эффектным и провокационным. Именно это и не понравилось ее фолловерам. Подписчики раскритиковали Костенко за такой откровенный наряд.

Анастасия Костенко оправдалась за откровенную фотосессию с беременным животом


Жена спортсмена решила ответить на хейт. По ее словам, фотосессия – это не выход на публику, а возможность примерить образ, который в обычной жизни не используется. Поэтому ничего такого в этом нет.

«Обратите внимание на пляже, как мамы загорают. Никто не был голым, и мои дети воспитываются в духе самовыражения – как хотят, так и одеваются. Они знают, что некрасиво говорить другому человеку, что ему что-то не идет. У них есть уважение к выбору другого и соблюдение всех границ», — заявила Анастасия.

Анастасия Костенко оправдалась за откровенную фотосессию с беременным животом


Костенко считает, что женщина всегда должна оставаться женщиной. И неважно, находится ли она при этом в интересном положении или нет.

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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