Анастасия Костенко оправдалась за откровенную фотосессию с беременным животом

Сообщить радостную новость супруги решили с помощью новых фотографий. Правда, наряд 29-летней многодетной матери понравился далеко не всем.На семейных снимках Анастасия позировала в черном платье с глубокими вырезами, которое подчеркнуло ее живот и грудь. Образ девушки действительно получился эффектным и провокационным. Именно это и не понравилось ее фолловерам. Подписчики раскритиковали Костенко за такой откровенный наряд.Жена спортсмена решила ответить на хейт. По ее словам, фотосессия – это не выход на публику, а возможность примерить образ, который в обычной жизни не используется. Поэтому ничего такого в этом нет.«Обратите внимание на пляже, как мамы загорают. Никто не был голым, и мои дети воспитываются в духе самовыражения – как хотят, так и одеваются. Они знают, что некрасиво говорить другому человеку, что ему что-то не идет. У них есть уважение к выбору другого и соблюдение всех границ», — заявила Анастасия.Костенко считает, что женщина всегда должна оставаться женщиной. И неважно, находится ли она при этом в интересном положении или нет.