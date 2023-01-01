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Поклонники Кейт Бекинсейл раскритиковали ее за странный образ на светском мероприятии

Сегодня, 11:14
50-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл любит экспериментировать с образами.

Поклонники Кейт Бекинсейл раскритиковали ее за странный образ на светском мероприятии
Однако последний наряд артистки, кажется, ей не особо удался. Поклонники раскритиковали звезду Голливуда на недавнем светском мероприятии.

Кейт стала гостьей благотворительного вечера Zodiac Ball в Лос-Анджелесе. Выйти в свет артистка решила в необычном образе, который состоял из боди кремового цвета и огромной шляпы с вуалью. В дополнение к наряду Бекинсейл выбрала босоножки на высокой платформе, массивные серьги и белую сумку.

Поклонники Кейт Бекинсейл раскритиковали ее за странный образ на светском мероприятии


Поклонники оказались не готовы к такому экстравагантному появлению звезды. Многих насмешила шляпа актрисы, которая скорее была похожа на гриб: «Гриб на ножке!», «Неужели никто не видит, что это просто смешно?», «Огромная шляпа совершенно бессмысленна, она не несет вообще никакой смысловой нагрузки».

Поклонники Кейт Бекинсейл раскритиковали ее за странный образ на светском мероприятии


Впрочем, актриса старается не реагировать на хейт в свой адрес, поэтому и эти нападки недовольных были проигнорированы.

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Ключевые слова: Кейт Бекинсейл, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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