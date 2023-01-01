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Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с Джимом Керри

Сегодня, 12:12
Балерина стала гостьей на «Шоу Воли».

Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с Джимом Керри
Балерина Анастасия Волочкова часто удивляет поклонников различными откровениями о жизни. 47-летняя артистка не скрывает, что пользуется большим успехом у мужчин и постоянно находится в отношениях. В недавнем выпуске «Шоу Воли» любительница шпагатов рассказала про свой самый необычный роман.

Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с Джимом Керри


Ведущий шоу Павел Воля, предварительно изучив всю подноготную балерины, задал вопрос про ее связь с американским актером Джимом Керри. Шоумен не поверил в правдивость этой истории, поэтому решил узнать у Анастасии напрямую. Волочкова подтвердила, что действительно встречалась с популярным комиком. Более того, их связь произошла во время близких отношений артистки с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с Джимом Керри


Балерина рассказала, что встретилась с Керри во время его визита в Москву. Они прогулялись по Воробьевым горам вместе с большим количеством охраны, которую приставил к Анастасии ее тогдашний мужчина.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, Джим Керри, Шоу Воли, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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