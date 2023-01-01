Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с Джимом Керри

Балерина Анастасия Волочкова часто удивляет поклонников различными откровениями о жизни. 47-летняя артистка не скрывает, что пользуется большим успехом у мужчин и постоянно находится в отношениях. В недавнем выпуске «Шоу Воли» любительница шпагатов рассказала про свой самый необычный роман.Ведущий шоу Павел Воля, предварительно изучив всю подноготную балерины, задал вопрос про ее связь с американским актером Джимом Керри. Шоумен не поверил в правдивость этой истории, поэтому решил узнать у Анастасии напрямую. Волочкова подтвердила, что действительно встречалась с популярным комиком. Более того, их связь произошла во время близких отношений артистки с бизнесменом Сулейманом Керимовым.Балерина рассказала, что встретилась с Керри во время его визита в Москву. Они прогулялись по Воробьевым горам вместе с большим количеством охраны, которую приставил к Анастасии ее тогдашний мужчина.