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Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, как Игорь Макаров сделал ей предложение

Сегодня, 11:19
В начале лета 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала 10-ю годовщину свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым.

Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, как Игорь Макаров сделал ей предложение
Некоторые до сих пор не верят в искренность этих отношений, однако возлюбленные продолжают доказывать миру обратное. Несмотря на разницу в возрасте, которая составляет 16 лет, от молодого избранника артистка родила дочь Машу.

Недавно Лера решила вспомнить о том, как Игорь сделал ей предложение руки и сердца. В студии шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ знаменитость рассказала, что не ожидала получить кольцо от спортсмена. По словам телеведущей, она попросту не была к этому готова.

Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, как Игорь Макаров сделал ей предложение


У Макарова в тот период была игра в Санкт-Петербурге, и Кудрявцева решила прилететь к нему с порцией поддержки. Будущий супруг Леры захотел устроить для нее сюрприз и вместе с другом решил организовать трансфер из аэропорта на лимузине. Однако в последний момент Игорь передумал.

«Он подумал, что, зачем этот лимузин, как у всех. И мы ехали в такси, он достал коробочку и говорит: «Это, встретишь со мной старость?». Я вытаращила глаза, я не ожидала. Он говорит: «Только попробуй сказать нет, я тебя сейчас убью», — призналась Кудрявцева.

Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, как Игорь Макаров сделал ей предложение


Телеведущая ответила на предложение согласием и в 2013 году возлюбленные сыграли свадьбу. В 2018 году на свет появилась дочь Маша, которая стала для родителей настоящим счастьем.

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева, Игорь Макаров, olganews

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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