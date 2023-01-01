Дженнифер Лопес вышла в свет после ссоры с Беном Аффлеком

Недавно папарацци застукали возлюбленных в момент ссоры в машине, а до этого голливудского актера запечатлели с бывшей женой Дженнифер Гарнер. С экс-супругой актер был в более приподнятом настроении. Впрочем, пока эти слухи лишь остаются таковыми.Несколько дней назад Дженнифер Лопес появилась на 5-й ежегодной церемонии вручения премии Daytime Beauty Awards. Для выхода в свет бизнесвумен и певица выбрала роскошное белое платье в цветочек. По некоторым данным, стоимость образа составляет 189 долларов (18 500 рублей). Облегающий наряд с пышной юбкой эффектно подчеркнул стройную фигуру артистки.Из аксессуаров Лопес предпочла розовый клатч, серьги-капельки и босоножки на шпильке.Поклонники Дженнифер буквально осыпали ее комплиментами: «Это платье чудесно! Мы каждый день восхищаемся тобой», «Не может быть, что ей 54 года», «О Боже, как она красива».Примечательно, что Бен Аффлек не сопровождал возлюбленную на мероприятии. Эта ситуация еще больше смутила поклонников, которые теперь гадают, как долго продлится брак знаменитостей.