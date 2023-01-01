Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Дженнифер Лопес вышла в свет после ссоры с Беном Аффлеком

Сегодня, 12:41
В последнее время в Сети то и дело появляются слухи о разладе в отношениях воссоединившихся спустя 20 лет Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес вышла в свет после ссоры с Беном Аффлеком
Недавно папарацци застукали возлюбленных в момент ссоры в машине, а до этого голливудского актера запечатлели с бывшей женой Дженнифер Гарнер. С экс-супругой актер был в более приподнятом настроении. Впрочем, пока эти слухи лишь остаются таковыми.

Несколько дней назад Дженнифер Лопес появилась на 5-й ежегодной церемонии вручения премии Daytime Beauty Awards. Для выхода в свет бизнесвумен и певица выбрала роскошное белое платье в цветочек. По некоторым данным, стоимость образа составляет 189 долларов (18 500 рублей). Облегающий наряд с пышной юбкой эффектно подчеркнул стройную фигуру артистки.

Дженнифер Лопес вышла в свет после ссоры с Беном Аффлеком


Из аксессуаров Лопес предпочла розовый клатч, серьги-капельки и босоножки на шпильке.

Дженнифер Лопес вышла в свет после ссоры с Беном Аффлеком


Поклонники Дженнифер буквально осыпали ее комплиментами: «Это платье чудесно! Мы каждый день восхищаемся тобой», «Не может быть, что ей 54 года», «О Боже, как она красива».

Примечательно, что Бен Аффлек не сопровождал возлюбленную на мероприятии. Эта ситуация еще больше смутила поклонников, которые теперь гадают, как долго продлится брак знаменитостей.

Дженнифер Лопес вышла в свет после ссоры с Беном Аффлеком

← Анастасия Волочкова раскрыла подробн...

Ключевые слова: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, olganews

Количество просмотров: 1 365
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Папарацци застукали Дженнифер Лопес в белом платье за руку с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес заметили на прогулке с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес застали за поцелуями с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес до сих пор не может забыть расставание с Беном Аффлеком
Светлана Дружинина объяснила, почему отказалась обнять Анастасию Макееву Несколько дней назад Светлана Дружинина представила публике свой фильм "Гардемарины 1787. Мир".
Ольга Бузова отреагировала на новости о беременности Анастасии Костенко На прошлой неделе Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сообщили, чтоу них скоро появится четвертый ребенок.
Наталья Водянова снялась для модного глянца (все фото) Модель позировала для итальянского журнала D Repubblica.
Хейтеры затравили бывшую невесту покойного Вячеслава Гришечкина 15 сентября скончался актер Вячеслав Гришечкин.
Ольга Орлова призналась, что находится на содержании 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова - сторонница традиционных семейных ценностей.
Дженнифер Лопес вышла в свет после ссоры с Беном Аффлеком В последнее время в Сети то и дело появляются слухи о разладе в отношениях воссоединившихся спустя 20 лет Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.
Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с Джимом Керри Балерина стала гостьей на «Шоу Воли».
Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, как Игорь Макаров сделал ей предложение В начале лета 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала 10-ю годовщину свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым.
Бывшая жена шоумена Тимура Родригеза выложила пикантное фото В начале осени этого года 43-летний шоумен Тимур Родригез объявил о разводе со своей женой Анной.
Звезда ТикТока Юля Гаврилина рассказала о парне, который сломал ей психику 21-летняя тиктокерша Юля Гаврилина активно развивает свои соцсети и канал на YouTube.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.