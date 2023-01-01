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Граймс готовится к суду с Илоном Маском

Вчера, 22:43
Бывшая пассия миллиардера подала иск в Калифорнии.

Граймс готовится к суду с Илоном Маском
Американские издания сообщают, что иск, поданный 35-летней певицей, касается вопроса опеки над детьми - это так называемое "ходатайство об установлении родительских отношений". Суд должен будет определить законных родителей, так как Граймс и Макс не состояли в официальном браке. Пара рассталась в 2021 году.

Граймс готовится к суду с Илоном Маском


Граймс готовится к суду с Илоном Маском


Напомним, что исполнительница и миллиардер познакомились в 2018 году. Их отношения нельзя назвать стабильными - они часто расходились, затем снова воссоединялись. В мае 2020-го родился их первый ребёнок - сын, получивший странное имя X Æ A-12. Другие дети также имеют весьма необычные имена. В 2021 году пара обратилась за услугами к суррогатной матери, и в декабре родилась их дочь Экза Дарк Сайдерель. Рождение сына Техно Механикуса пара хранила в строгом секрете, о нём стало известно лишь около месяца назад. Всего у Маска десять детей от трёх женщин.

Граймс готовится к суду с Илоном Маском


Граймс готовится к суду с Илоном Маском


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Ключевые слова: Граймс, Илон Маск, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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