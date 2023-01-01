Женщины-режиссёры активно штурмуют кинематограф и среди них – россиянка Айсурат Шаманова

А это, как минимум, - “Жанна Дюбарри” с нашумевшим камбэком Джонни Деппа в кино и набившая розовую оскомину “Барби”.Ещё одна любопытная картина выйдет на широкие экраны 19 октября и фильм “На Рубле без рубля” режиссёра Айсурат Шамановой, на самом деле, достаточно дерзкое высказывание.И хотя это комедия, где в главных ролях Владимир Сычёв и Светлана Пермякова, а также россыпь звёзд шоу-бизнеса в лице Алексея Воробьёва, и Ольги Серябкиной и Севиль, но, тем не менее, в основе сюжета история не самая простая.Главная героиня Анна, роль которой исполнила Екатерина Гусева, много лет прожившая с любимым мужем (и любимым отнюдь не из-за несметных богатств) в одночасье остаётся практически ни с чем, когда понимает, что супруг бросил её, трусливо сбежав и не оставив объяснений. И таких историй за рублёвскими (и не только) заборами – превеликое множество. Только превратятся они в триллер, драму, детектив или же комедию – зависит от героев истории.Сама же Айсурат Шаманова признаётся, что её картина как раз о том, что в любой ситуации не стоит сдаваться. А ещё, “На Рубле без рубля” – фильм о настоящей женской дружбе, солидарности и поддержке.