Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Женщины-режиссёры активно штурмуют кинематограф и среди них – россиянка Айсурат Шаманова

Сегодня, 10:49
Громкие премьеры этого лета являются работами именно женщин.

Женщины-режиссёры активно штурмуют кинематограф и среди них – россиянка Айсурат Шаманова

А это, как минимум, - “Жанна Дюбарри” с нашумевшим камбэком Джонни Деппа в кино и набившая розовую оскомину “Барби”.

Ещё одна любопытная картина выйдет на широкие экраны 19 октября и фильм “На Рубле без рубля” режиссёра Айсурат Шамановой, на самом деле, достаточно дерзкое высказывание.

И хотя это комедия, где в главных ролях Владимир Сычёв и Светлана Пермякова, а также россыпь звёзд шоу-бизнеса в лице Алексея Воробьёва, и Ольги Серябкиной и Севиль, но, тем не менее, в основе сюжета история не самая простая.

Женщины-режиссёры активно штурмуют кинематограф и среди них – россиянка Айсурат Шаманова


Главная героиня Анна, роль которой исполнила Екатерина Гусева, много лет прожившая с любимым мужем (и любимым отнюдь не из-за несметных богатств) в одночасье остаётся практически ни с чем, когда понимает, что супруг бросил её, трусливо сбежав и не оставив объяснений. И таких историй за рублёвскими (и не только) заборами – превеликое множество. Только превратятся они в триллер, драму, детектив или же комедию – зависит от героев истории.

Женщины-режиссёры активно штурмуют кинематограф и среди них – россиянка Айсурат Шаманова


Сама же Айсурат Шаманова признаётся, что её картина как раз о том, что в любой ситуации не стоит сдаваться. А ещё, “На Рубле без рубля” – фильм о настоящей женской дружбе, солидарности и поддержке.

Женщины-режиссёры активно штурмуют кинематограф и среди них – россиянка Айсурат Шаманова

← Граймс готовится к суду с Илоном Маско...

Ключевые слова: Айсурат Шаманова

Количество просмотров: 767
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
В сети заговорили о романе Владимира Сычева с Айсурат Шамановой
Ольга Бузова, Мари Краймбрери и Айсурат Шаманова стали самыми яркими звездами прошлой недели
Больше чем звёзды: Максим Матвеев, Светлана Иванова, Айсурат Шаманова и другие стали гостями премии ОК
Екатерина Гусева, Владимир Сычев и Светлана Пермякова сыграли в новом фильме режиссера Айсурат Шамановой
Дочь Миллы Йовович приняла участие в фотосессии после модного показа Дочь актрисы Миллы Йовович, 15-летняя Эвер Андерсон, решила пойти по стопам матери.
Женщины-режиссёры активно штурмуют кинематограф и среди них – россиянка Айсурат Шаманова Громкие премьеры этого лета являются работами именно женщин.
Граймс готовится к суду с Илоном Маском Бывшая пассия миллиардера подала иск в Калифорнии.
Алана Мамаева высказалась о Виктории Боне Виктория Боня и Алана Мамаева враждуют уже давно.
Анастасия Макеева объяснила публичный отказ Светланы Дружининой ее обнять Несколько дней назад состоялась премьера фильма Светланы Дружининой.
Возлюбленная Тиграна Салибекова ждет от него ребенка В прошлом году Тигран и Юлия Салибековы развелись с громким скандалом.
Виктория Боня заподозрила у себя онкологию Виктория Боня сейчас находится в Москве, где решила пройти полное медицинское обследование.
Сальма Хайек выложила честный снимок без макияжа В начале сентября американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек отпраздновала свой 57-й день рождения.
Лиза Арзамасова показала совместный снимок с моложавой мамой 28-летняя актриса театра и кино Лиза Арзамасова недавно отдыхала на курорте в Сочи.
Алекс Малиновский раскрыл имя новорожденной дочки В начале сентября 37-летний певец Алекс Малиновский сообщил поклонникам радостную новость.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.