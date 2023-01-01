Дочь Миллы Йовович приняла участие в фотосессии после модного показа

Юную девушку приглашают на разнообразные светские мероприятия, а также на модные вечера. Несколько дней назад, к примеру, звездная наследница появилась на Неделе моды в Париже.Эвер прошлась по французским улочкам после показа коллекции Miu Miu. Для выхода в свет девушка выбрала простое платье серого цвета. Свой образ Андерсон дополнила курткой с вышивкой и маленькой сумочкой.Дочь Миллы Йовович чувствовала себя уверенно в объективе фотографа. Девушка активно позировала и улыбалась.Читатели портала, на котором были опубликованы снимки Эвер, сделали ей множество комплиментов и в который раз отметили ее удивительное сходство с мамой: «Точная копия мамы!», «Как же Мила и Эвер похожи», «Выиграла в генетическую лотерею».Напомним, Милла Йовович родила Эвер от режиссера Пола Андерсона, замуж за которого вышла в 2009 году. Помимо 15-летней девочки, у возлюбленных есть еще две дочери – 8-летняя Дэшилл и 3-летняя Ошин.