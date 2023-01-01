Валерия впервые за долгое время опубликовала семейное фото

Недавно звезда сцены встретилась со своими родными для совместного времяпрепровождения.Артистка вышла в свет с супругом Иосифом Пригожиным, матерью Галиной Николаевной, сыном Арсением и его женой Лианой. Все вместе они посетили показ фильма, который снял любимый режиссер Валерии - Вуди Ален. Редким совместным снимком с семьей артистка поделилась на странице в своих социальных сетях.Поклонники певицы высоко новую фотографию в ее блоге, отдельно отметив, что все родные артистки выглядят превосходно: «Вы все такие классные, на стиле, а у Иосифа прикольная куртка», «Отличная семья», «Очень приятно смотреть на вашу семью».На публикацию Валерии также откликнулись ее звездные коллеги. Елена Малышева, к примеру, отметила бодрый внешний вид матери певицы. А Екатерина Стриженова сообщила, что непременно посмотрит фильм, рекомендованный артисткой.Кстати, в январе 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой.Родителями девочки по имени Селин стали сын певицы Арсений Шульгин и его супруга Лиана, свадьба которых состоялась в августе 2020 года.