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Валерия впервые за долгое время опубликовала семейное фото

Сегодня, 13:31
55-летняя певица Валерия - многодетная мама и уже бабушка.

Валерия впервые за долгое время опубликовала семейное фото
Недавно звезда сцены встретилась со своими родными для совместного времяпрепровождения.

Артистка вышла в свет с супругом Иосифом Пригожиным, матерью Галиной Николаевной, сыном Арсением и его женой Лианой. Все вместе они посетили показ фильма, который снял любимый режиссер Валерии - Вуди Ален. Редким совместным снимком с семьей артистка поделилась на странице в своих социальных сетях.

Валерия впервые за долгое время опубликовала семейное фото


Поклонники певицы высоко новую фотографию в ее блоге, отдельно отметив, что все родные артистки выглядят превосходно: «Вы все такие классные, на стиле, а у Иосифа прикольная куртка», «Отличная семья», «Очень приятно смотреть на вашу семью».

На публикацию Валерии также откликнулись ее звездные коллеги. Елена Малышева, к примеру, отметила бодрый внешний вид матери певицы. А Екатерина Стриженова сообщила, что непременно посмотрит фильм, рекомендованный артисткой.

Кстати, в январе 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой.

Валерия впервые за долгое время опубликовала семейное фото


Родителями девочки по имени Селин стали сын певицы Арсений Шульгин и его супруга Лиана, свадьба которых состоялась в августе 2020 года.

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Ключевые слова: Валерия, Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин, Лиана Шульгина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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