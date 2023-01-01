Юлия Ковальчук нежно поздравила Алексея Чумакова с годовщиной свадьбы

На свет появилась вторая дочка артистов. Свое интересное положение экс-солистка «Блестящих» тщательно скрывала от глаз общественности и сообщила о рождении ребенка уже по факту.Впрочем, 2023 год стал для артистов особенно насыщен на радостные события. Оказывается, ровно 10 лет назад, 1 октября 2013 года, возлюбленные сыграли свадьбу. В честь годовщины Ковальчук разместила в своем блоге архивные кадры с того знаменательного дня.«10 лет назад тоже лил сильный дождь. Тогда нас было двое, а теперь четверо. С нашим днем, любимый», — подписала она фотографии.Стоит отметить, что на тот момент Юлии было 30 лет, а Алексею 32.Поклонники звездной семьи поспешили поздравить их с годовщиной свадьбы. Фолловеры Ковальчук отметили, что они с Чумаковым замечательная пара: «Берегите друг друга и пусть ваша любовь с каждым годом становится только крепче», «С вашим днем, любимые! Живите долго и счастливо! И пусть вас будет еще больше», «Красивая и гармоничная пара. Вы становитесь только краше».Напомним, артисты сыграли свадьбу спустя пять лет отношений, в 2013 году. Юлия и Алексей воспитывают двух дочерей и предпочитают вести закрытый образ жизни, всячески оберегая детей от внимания общественности.