Известный велнес эксперт Алла Наумова выступила на Международной выставке ECO BEAUTY EXPO.

В этот раз она стала спикером IV Международной выставки ECO BEAUTY EXPO, проходившей в Москве.В рамках своей презентации она поделилась с гостями ценными советами о правильном питании и о том, как оно влияет на состояние кожи человека. Алла также подчеркнула необходимость постоянного контроля за качеством потребляемой пищи.Помимо этого, эксперт рассказала о своей системе “5 трансформаций”, которая основана на опыте и жизненном пути успешных людей. По ее мнению, определенные привычки могут помочь каждому человеку достигнуть всех поставленных целей.“Питание, спорт, сон, развитие интеллекта — все это тесно взаимосвязано между собой. Невозможно стать улучшенной версией себя, распаковать свои супервозможности и выйти на новый уровень жизни, если что-то упущено” – пояснила Алла.За последний год Алла внесла значительный вклад в развитие велнеса в России: она активно участвует в различных ЗОЖ-проектах, публикует полезные советы в ведущих журналах и источниках России, а также продолжает обучаться и нарабатывать собственную экспертизу.“Делиться знаниями и опытом – это как раз моя Миссия, то, в чем я чувствую свой поток и счастье жизни” – прокомментировала Алла Наумова.