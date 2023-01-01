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Известный велнес эксперт Алла Наумова выступила на Международной выставке ECO BEAUTY EXPO.

Сегодня, 14:44
Алла Наумова, известный российский эксперт в области велнеса и нутрициологии,

Известный велнес эксперт Алла Наумова выступила на Международной выставке ECO BEAUTY EXPO.
В этот раз она стала спикером IV Международной выставки ECO BEAUTY EXPO, проходившей в Москве.

В рамках своей презентации она поделилась с гостями ценными советами о правильном питании и о том, как оно влияет на состояние кожи человека. Алла также подчеркнула необходимость постоянного контроля за качеством потребляемой пищи.

Известный велнес эксперт Алла Наумова выступила на Международной выставке ECO BEAUTY EXPO.


Помимо этого, эксперт рассказала о своей системе “5 трансформаций”, которая основана на опыте и жизненном пути успешных людей. По ее мнению, определенные привычки могут помочь каждому человеку достигнуть всех поставленных целей.

“Питание, спорт, сон, развитие интеллекта — все это тесно взаимосвязано между собой. Невозможно стать улучшенной версией себя, распаковать свои супервозможности и выйти на новый уровень жизни, если что-то упущено” – пояснила Алла.

Известный велнес эксперт Алла Наумова выступила на Международной выставке ECO BEAUTY EXPO.


За последний год Алла внесла значительный вклад в развитие велнеса в России: она активно участвует в различных ЗОЖ-проектах, публикует полезные советы в ведущих журналах и источниках России, а также продолжает обучаться и нарабатывать собственную экспертизу.

“Делиться знаниями и опытом – это как раз моя Миссия, то, в чем я чувствую свой поток и счастье жизни” – прокомментировала Алла Наумова.

Известный велнес эксперт Алла Наумова выступила на Международной выставке ECO BEAUTY EXPO.


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Ключевые слова: Алла Наумова

Количество просмотров: 871
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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