Папарацци подловили бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд на костылях (фото)

Именно там ее и подловили папарацци во время прогулки с дочерью Уной. Снимки разместили репортеры издания Daily Mail.На опубликованных кадрах невооруженным глазом заметна одна интересная деталь, а именно костыли. Судя по фотографиям, звезда «Аквамена» с трудом перемещалась, но выглядела достаточно бодрой.Известно, что Эмбер получила травму бедра во время подготовки к марафону. Других деталей пока не сообщается.Кстати, новостью о смене места жительства актрисы поделилась журналистка издания Daily Mail. Именно Элисон Бошофф сообщила, что Херд вместе с дочкой находится в Мадриде. Женщина также отмечала, что Эмбер достаточно хорошо владеет испанским языком.Напомним, Депп и Херд поженились в 2015 году, однако спустя год с лишним объявили о разводе. Эмбер обвиняла Джонни в абьюзе и домашнем насилии, а также предъявила синяки, которые якобы оставил знаменитый пират. Изучив все доказательства , суд принял решение не в пользу женщины и обязал ее выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов за клевету.