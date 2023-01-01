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Папарацци подловили бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд на костылях (фото)

Сегодня, 14:45
37-летняя актриса Эмбер Херд после громкого развода с Джонни Деппом проводит время в жаркой Испании.

Папарацци подловили бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд на костылях (фото)
Именно там ее и подловили папарацци во время прогулки с дочерью Уной. Снимки разместили репортеры издания Daily Mail.

На опубликованных кадрах невооруженным глазом заметна одна интересная деталь, а именно костыли. Судя по фотографиям, звезда «Аквамена» с трудом перемещалась, но выглядела достаточно бодрой.

Папарацци подловили бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд на костылях (фото)


Известно, что Эмбер получила травму бедра во время подготовки к марафону. Других деталей пока не сообщается.

Папарацци подловили бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд на костылях (фото)


Кстати, новостью о смене места жительства актрисы поделилась журналистка издания Daily Mail. Именно Элисон Бошофф сообщила, что Херд вместе с дочкой находится в Мадриде. Женщина также отмечала, что Эмбер достаточно хорошо владеет испанским языком.

Напомним, Депп и Херд поженились в 2015 году, однако спустя год с лишним объявили о разводе. Эмбер обвиняла Джонни в абьюзе и домашнем насилии, а также предъявила синяки, которые якобы оставил знаменитый пират. Изучив все доказательства , суд принял решение не в пользу женщины и обязал ее выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов за клевету.

Папарацци подловили бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд на костылях (фото)

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Ключевые слова: Эмбер Херд, olganews

Количество просмотров: 1 027
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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