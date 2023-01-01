Она ведущая шоу “ДаДа - НетНет” и звезда телешоу “Наследники и самозванцы”. А сейчас, в рамках в рамках нового YouTube-проекта «Дома хорошо» , где топовые блогеры отправляются в родные города и ненадолго переносятся в детство и юность, Наталья провела экскурсию по родному городу Саратову и показала любимые места своего детства.
Наталья рассказала, что уехала из Саратова в 19 лет и отметила, насколько сильно изменился город с момента ее переезда в Москву. Она показала свой родной лицей, университет, а также саратовский цирк и визитную карточку города - Набережную Космонавтов.
Главным откровением блогера стало то, что в свое время ей дважды делали предложение на берегу реки Волги. Руку и сердце Наталье предлагал один и тот же молодой человек, встав на колено внутри старинной ротонды.
“Эта ротонда - знаковое место для меня. Именно здесь Антон, который был моей первой любовью, дважды делал мне предложение. Как вы видите сейчас, мой палец свободен и сердце, соответственно, тоже. Предложение я тогда не приняла, но каждый раз, когда проезжаю мимо ротонды, думаю о нем. Я была кошкой, дважды отказалась выйти замуж за одного и того же парня. Надеюсь, Антон посмотрит это и в третий раз сделает мне предложение” - поделилась Наталья.
Блогер Наталья Гасанханова призналась, сколько раз ей делали предложение
Сегодня, 16:06
Наталья Гасанханова очень известный блогер.
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Ключевые слова: Наталья Гасанханова
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Количество просмотров: 1 014
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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