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Гуф рассказал о начале романа с Юлией Королевой

Сегодня, 17:28
Гуф и Юлия Королева сейчас находятся в процессе развода.

Гуф рассказал о начале романа с Юлией Королевой
На съемках шоу "ЧБД?" рэпер рассказал, что их отношения начались странно. В тот период у него бы очередной срыв и параллельно с Юлией он общался еще с двумя девушками.

Гуф рассказал о начале романа с Юлией Королевой


"Во мне раз в 3-4 года просыпается чокнутый персонаж. Наверное, это биполярка… Алик агрессивный, готов захватить весь мир. Так вот это произошло в 2019 году. С русской девчонкой замутил в Таиланде, а до этого купил билеты будущей жене и еще одну про запас позвал. Я не знал, что мы женимся! Короче, замутил с девчонкой…", - рассказал Долматов.

Гуф рассказал о начале романа с Юлией Королевой


Встречать будущую жену с самолета он приехал в компании еще двух девушек. Он планировал расслабиться на яхте в компании трех новых знакомых, но все веселье испортила его сестра, которая в очередной раз прилетела спасать Гуфа. Но несмотря на такое начало, Королева решила, что музыкант вполне подходит для роли мужа и отца.

← Блогер Наталья Гасанханова призналас...

Ключевые слова: julianews, Гуф, Юлия Королева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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