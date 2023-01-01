Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической

Однако за время своей работы звезда канала НТВ практически не меняла имидж. Но вот для съемок второго выпуска шоу «Суперстар!» она решила сделать исключение.На странице своего блога Кудрявцева разместила фотографию и продемонстрировала поклонникам новую прическу. К своей привычной укладке Лера решила добавить интересную деталь, а именно челку.Пока не ясно, действительно ли Кудрявцева отстригла волосы или, быть может, она сделала укладку с помощью специальных заколок. Впрочем, ее коллеги по шоу смену имиджа оценили высоко.Однако не все поклонники Леры оказались согласны со звездами. Некоторые посчитали, что ей не стоит прятать лицо за такой прической: «Нет, не твой стиль!», «Все хорошо, но поверьте, челка – не ваше», «У Вас открытое красивое лицо, что за прическа?».