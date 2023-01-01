Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической

Сегодня, 11:06
52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева на телевидении уже давно.

Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической
Однако за время своей работы звезда канала НТВ практически не меняла имидж. Но вот для съемок второго выпуска шоу «Суперстар!» она решила сделать исключение.

На странице своего блога Кудрявцева разместила фотографию и продемонстрировала поклонникам новую прическу. К своей привычной укладке Лера решила добавить интересную деталь, а именно челку.

Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической


Пока не ясно, действительно ли Кудрявцева отстригла волосы или, быть может, она сделала укладку с помощью специальных заколок. Впрочем, ее коллеги по шоу смену имиджа оценили высоко.

Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической


Однако не все поклонники Леры оказались согласны со звездами. Некоторые посчитали, что ей не стоит прятать лицо за такой прической: «Нет, не твой стиль!», «Все хорошо, но поверьте, челка – не ваше», «У Вас открытое красивое лицо, что за прическа?».

← Наталья Штурм рассказала о необычных ...

Ключевые слова: Лера Кудрявцева, olganews

Количество просмотров: 1 313
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала пикантное видео из Сен-Тропе
Лера Кудрявцева раскрыла необычный секрет своей молодости
Лера Кудрявцева попросила не лезть к ней с советами
Лера Кудрявцева в новом образе не понравилась поклонникам
Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards Это была первая, в своем роде, церемония.
Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет 43-летняя Вика Боня вот уже несколько недель не показывает свое лицо.
Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку 33-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец сейчас отдыхает на жарком курорте.
Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью 59-летняя экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина в последнее время гораздо реже выходит в свет.
Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии Недавно 33-летняя блогерша Ида Галич брала аскезу на алкоголь и вредные продукты.
Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева на телевидении уже давно.
Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола 57-летняя певица Наталья Штурм часто удивляет поклонников неожиданными откровениями.
Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня Несколько дней назад завершился показ реалити-шоу «Сердце Клавы».
Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни 33-летняя Яна Кошкина недавно снялась в новом сериале Дарьи Мороз.
Мари Краймбрери обсудила личные вопросы в новом интервью с Идой Галич 31-летняя певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) пока еще не обрела спутника жизни и не вышла замуж.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.