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Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии

Сегодня, 12:05
Недавно 33-летняя блогерша Ида Галич брала аскезу на алкоголь и вредные продукты.

Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии
С тех пор в ее блоге пикантные фотографии стали появляться гораздо чаще обычного. Вчера, к примеру, звезда социальных сетей продемонстрировала свой новый горячий образ, а помог ей в этом стилист-танцовщик Олег Горчанин.

В своем блоге Ида опубликовала несколько новых снимков. Галич продемонстрировала соблазнительные формы в роскошном наряде.

Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии


«Вчера впервые за долгое время выходила в люди», — подписала она серию кадров.

Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии


Поклонники видеоблогерши остались под впечатлением от увиденного и написали ей множество приятных слов: «Очень эффектная стала», «Можно мне, пожалуйста, такую же трансформацию?», «Фигура и образ — космос».

Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии


Некоторые фолловеры Галич даже предположили, что ее негласная соперница Настя Ивлеева тоже скоро блеснет стройными формами в новой горячей фотосессии.

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Ключевые слова: Ида Галич, olganews

Количество просмотров: 1 404
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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