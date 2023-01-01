Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии

С тех пор в ее блоге пикантные фотографии стали появляться гораздо чаще обычного. Вчера, к примеру, звезда социальных сетей продемонстрировала свой новый горячий образ, а помог ей в этом стилист-танцовщик Олег Горчанин.В своем блоге Ида опубликовала несколько новых снимков. Галич продемонстрировала соблазнительные формы в роскошном наряде.«Вчера впервые за долгое время выходила в люди», — подписала она серию кадров.Поклонники видеоблогерши остались под впечатлением от увиденного и написали ей множество приятных слов: «Очень эффектная стала», «Можно мне, пожалуйста, такую же трансформацию?», «Фигура и образ — космос».Некоторые фолловеры Галич даже предположили, что ее негласная соперница Настя Ивлеева тоже скоро блеснет стройными формами в новой горячей фотосессии.