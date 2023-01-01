Шэрон Стоун снялась в пикантном образе для обложки модного журнала

И недавно звезда «Основного инстинкта» решила напомнить поклонникам о своем статусе, поэтому приняла участие в горячей съемке для журнала «Puss Puss». Соответствующие снимки появились в блоге стилиста Перрис Либби.Сначала голливудская дива позировала в белой рубашке и колготках в сетку. Шэрон забралась на стол и загадочно смотрела в камеру. Из аксессуаров ее образ дополнили туфли на высокой шпильке.Далее стилист Стоун немного видоизменил наряд, оставив на актрисе все те же колготки в сетку, но вместо белой рубашки на ней уже красовалась джинсовая куртка.Поклонники звезды Голливуда пришли в восторг от ее новых фотографий. В комментариях под опубликованными снимками было оставлено множество приятных комплиментов: «Огонь!», «Как горячо», «Просто великолепно!», «Удивительный кадр!», «Красотка».