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Шэрон Стоун снялась в пикантном образе для обложки модного журнала

Сегодня, 10:50
65-летняя актриса Шэрон Стоун долго считалась одной из самых красивых женщин Голливуда.

Шэрон Стоун снялась в пикантном образе для обложки модного журнала
И недавно звезда «Основного инстинкта» решила напомнить поклонникам о своем статусе, поэтому приняла участие в горячей съемке для журнала «Puss Puss». Соответствующие снимки появились в блоге стилиста Перрис Либби.

Сначала голливудская дива позировала в белой рубашке и колготках в сетку. Шэрон забралась на стол и загадочно смотрела в камеру. Из аксессуаров ее образ дополнили туфли на высокой шпильке.

Шэрон Стоун снялась в пикантном образе для обложки модного журнала


Далее стилист Стоун немного видоизменил наряд, оставив на актрисе все те же колготки в сетку, но вместо белой рубашки на ней уже красовалась джинсовая куртка.

Шэрон Стоун снялась в пикантном образе для обложки модного журнала


Поклонники звезды Голливуда пришли в восторг от ее новых фотографий. В комментариях под опубликованными снимками было оставлено множество приятных комплиментов: «Огонь!», «Как горячо», «Просто великолепно!», «Удивительный кадр!», «Красотка».

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Ключевые слова: Шэрон Стоун, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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