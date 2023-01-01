Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Лени посетили светское мероприятие (фото)

19-летняя Лени Олуми Клум пошла по стопам матери и вместе с ней снимается для бренда нижнего белья. А несколько дней назад экс-ангел Victoria's Secret и ее наследница посетили званный ужин Intimissimi в Берлине.Хайди появилась на мероприятии в коротком кружевном платье ярко-розового цвета. Из аксессуаров на ней были босоножки на высоком каблуке и маленькая сумочка.Лени же предпочла еще более пикантный образ. Девушка нарядилась в черное прозрачное платье в пол, под которым у нее было хорошо заметно нижнее белье.Хайди и Лени с удовольствием позировали для фотографов, которые в тот вечер почти не отходили от моделей. Особое внимание им было уделено еще и потому, что мама и дочь стали лицами нового кампейна этого бренда белья.Пользователи Сети тут же принялись обсуждать очередной звездный выход в свет. Поклонники моделей в целом остались довольны нарядами Хайди и Лени, но некоторые продолжают считать, что 19-летней девушке еще рановато одеваться так откровенно: «Лени совсем взрослая! Очень чувственный образ», «Мне кажется, чересчур откровенно для молодой девушки, пусть даже из мира шоу-бизнеса», «Так и хочется спросить: куда смотрит мама?».