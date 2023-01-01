Почему треки sen_sei привлекают всё больше внимания?

В недавнем блиц-интервью он ответил на много вопросов о себе, в том числе и о том, что нужно сделать, чтобы стать известным.
Кто был вашим кумиром в детстве?
Джеки Чан очень достойный человек. Брэд Питт достойный актер.
Кто стал вашим наставником?
К сожалению, не могу выделить конкретную персону.
Поддерживали ли родители ваш выбор?
Самое главное, когда не мешают)
Чем еще, кроме пения, вы увлекаетесь?
Люблю читать, рыбалку и подводную охоту, умные фильмы.
Какими были ваши первые шаги?
Первый шаг-консультация у именитого продюсера и составление плана действий.
Какое выступление стало для вас толчком на большую сцену?
Как то в караоке спел песню и люди искренне подходили благодарить за исполнение и то, что эмоции и смысл переданы так, как им хотелось.
В чем плюсы и минусы профессии певца?
Минус-широкая известность. Плюс очевиден - я люблю этим заниматься.
Бывает ли момент, когда вам хочется бросить петь?
Спады бывают у всех. Но если есть цель, то надо идти хотя бы маленькими шагами.
Какая рабочая обстановка будет для вас идеальной?
Любящая (каждый свою часть работы) команда, профессиональное оборудование, позитивная и креативная атмосфера.
Хотели бы вы, чтобы ваши дети тоже стали певцами?
Я бы хотел, чтобы каждый занимался тем, что он любит.
Вы часто отдыхаете?
Каждый день сплю. Стараюсь путешествовать регулярно.
Что помогло вам добиться успеха?
У меня на данный момент нет ощущения полного успеха.
Какие советы вы могли бы дать начинающим певцам?
Идти step by step. Взаимодействовать с увлеченными людьми. Не бояться проявить себя. Нести пользу.
Что нужно сделать, чтобы стать известным?
Изучить продвижение своего творчества, найти компетентных людей.