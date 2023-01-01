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Почему треки sen_sei привлекают всё больше внимания?

Сегодня, 10:34
На этот вопрос ответил сам sen_sei.

Почему треки sen_sei привлекают всё больше внимания?
Исполнителя sen_sei, действительно, можно назвать открытием. Его треки становятся настоящим явлением среди меломанов, а его музыка умело объединяет в себе различные жанры, создавая неповторимое звучание.

В недавнем блиц-интервью он ответил на много вопросов о себе, в том числе и о том, что нужно сделать, чтобы стать известным.

Кто был вашим кумиром в детстве?

Джеки Чан очень достойный человек. Брэд Питт достойный актер.

Кто стал вашим наставником?

К сожалению, не могу выделить конкретную персону.

Поддерживали ли родители ваш выбор?

Самое главное, когда не мешают)

Чем еще, кроме пения, вы увлекаетесь?

Люблю читать, рыбалку и подводную охоту, умные фильмы.

Какими были ваши первые шаги?

Первый шаг-консультация у именитого продюсера и составление плана действий.

Какое выступление стало для вас толчком на большую сцену?

Как то в караоке спел песню и люди искренне подходили благодарить за исполнение и то, что эмоции и смысл переданы так, как им хотелось.

В чем плюсы и минусы профессии певца?

Минус-широкая известность. Плюс очевиден - я люблю этим заниматься.

Почему треки sen_sei привлекают всё больше внимания?


Бывает ли момент, когда вам хочется бросить петь?

Спады бывают у всех. Но если есть цель, то надо идти хотя бы маленькими шагами.

Какая рабочая обстановка будет для вас идеальной?

Любящая (каждый свою часть работы) команда, профессиональное оборудование, позитивная и креативная атмосфера.

Хотели бы вы, чтобы ваши дети тоже стали певцами?

Я бы хотел, чтобы каждый занимался тем, что он любит.

Вы часто отдыхаете?

Каждый день сплю. Стараюсь путешествовать регулярно.

Что помогло вам добиться успеха?

У меня на данный момент нет ощущения полного успеха.

Какие советы вы могли бы дать начинающим певцам?

Идти step by step. Взаимодействовать с увлеченными людьми. Не бояться проявить себя. Нести пользу.

Что нужно сделать, чтобы стать известным?

Изучить продвижение своего творчества, найти компетентных людей.

Почему треки sen_sei привлекают всё больше внимания?

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Ключевые слова: sen_sei

Количество просмотров: 741
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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