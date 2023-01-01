Анастасия Волочкова снова насмешила подписчиков странным фото из постели

Недавно, к примеру, артистка попала в историю с осквернением символа воинской славы. Любительница шпагатов продемонстрировала свою растяжку прямо на боевой машине. За это ей может грозить до 3 лет колонии.Впрочем, сама Волочкова, кажется, вообще не испытывает чувства стыда. Вчера в своем блоге балерина написала внушительный пост, в котором в очередной раз попросила недоброжелателей покинуть ее страницу. По словам Анастасии, о хейтерах она думает в самую последнюю очередь.«Эти завистливые писаки никто, ничто и звать никак. Большинству добрых людей я всегда благодарна за поддержку и понимание. Я живу, как хочу и это мое право, как и каждого из вас», - написала балерина.В заключении Волочкова еще раз обратилась ко всем недовольным.«Отпишитесь от моих соцсетей. Но многие не могут. И, кусая локти, продолжают глумиться. Так это и есть уровень этого быдла», - резюмировала она.Впрочем, подписчики Анастасии умудрились посмеяться над ней и под этой публикацией. Фолловеры снова забросали балерину насмешливыми комментариями: «Как обычно, Настя бежала за нами три дня, чтобы сказать, как ей пофиг», «А это фото какое отношение к Вашему посту, Настасья?», «А попробуйте не материться и трусы свои показывать на весь мир… Может, все и наладится. Вы же взрослая женщина».