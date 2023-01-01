Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Анастасия Волочкова снова насмешила подписчиков странным фото из постели

Сегодня, 11:57
47-летняя балерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще становится объектом скандальных обсуждений.

Анастасия Волочкова снова насмешила подписчиков странным фото из постели
Недавно, к примеру, артистка попала в историю с осквернением символа воинской славы. Любительница шпагатов продемонстрировала свою растяжку прямо на боевой машине. За это ей может грозить до 3 лет колонии.

Впрочем, сама Волочкова, кажется, вообще не испытывает чувства стыда. Вчера в своем блоге балерина написала внушительный пост, в котором в очередной раз попросила недоброжелателей покинуть ее страницу. По словам Анастасии, о хейтерах она думает в самую последнюю очередь.

«Эти завистливые писаки никто, ничто и звать никак. Большинству добрых людей я всегда благодарна за поддержку и понимание. Я живу, как хочу и это мое право, как и каждого из вас», - написала балерина.

Анастасия Волочкова снова насмешила подписчиков странным фото из постели


В заключении Волочкова еще раз обратилась ко всем недовольным.

«Отпишитесь от моих соцсетей. Но многие не могут. И, кусая локти, продолжают глумиться. Так это и есть уровень этого быдла», - резюмировала она.

Анастасия Волочкова снова насмешила подписчиков странным фото из постели


Впрочем, подписчики Анастасии умудрились посмеяться над ней и под этой публикацией. Фолловеры снова забросали балерину насмешливыми комментариями: «Как обычно, Настя бежала за нами три дня, чтобы сказать, как ей пофиг», «А это фото какое отношение к Вашему посту, Настасья?», «А попробуйте не материться и трусы свои показывать на весь мир… Может, все и наладится. Вы же взрослая женщина».

← Как попасть в звездное окружение и соз...

Ключевые слова: Анастасия Волочкова, olganews

Количество просмотров: 286
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Балерина Анастасия Волочкова нырнула в снег
Анастасия Волочкова выбирает для своих шпагатов все более странные места
Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне
Анастасия Волочкова резко помолодела
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец показала лицо без макияжа 33-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец любит удивлять поклонников пикантными кадрами.
Никола Пельтц странно поздравила своего свекра Дэвида Бекхэма с прeмьерoй фильма Совсем недавно на платформе Netflix вышел четырехсерийный документальный фильм «Бекхэм».
Рената Литвинова назвала мужа Светланы Бондарчук деспотом Три года назад светская львица Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз.
Анастасия Волочкова снова насмешила подписчиков странным фото из постели 47-летняя балерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще становится объектом скандальных обсуждений.
Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Лени посетили светское мероприятие (фото) Хайди Клум частенько критикуют за то, что она участвует в провокационных фотосессиях вместе с дочерью.
Шэрон Стоун снялась в пикантном образе для обложки модного журнала 65-летняя актриса Шэрон Стоун долго считалась одной из самых красивых женщин Голливуда.
Почему треки sen_sei привлекают всё больше внимания? На этот вопрос ответил сам sen_sei.
Регина Тодоренко рассказала о курьезном случае на светском вечере 33-летняя телеведущая Регина Тодоренко достаточно часто посещает разнообразные вечеринки.
Николай Басков публично обратился к своей маме в день ее рождения (фото) Вчера в семье 46-летнего «натурального блондина» Николая Баскова праздновали особенный день.
Любовь Успенская опубликовала свое фото 32-летней давности 69-летняя артистка Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью и регулярно посещает косметологов.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.