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Рената Литвинова назвала мужа Светланы Бондарчук деспотом

Сегодня, 12:31
Три года назад светская львица Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз.

Рената Литвинова назвала мужа Светланы Бондарчук деспотом
Ее избранником стал дизайнер интерьеров Сергей Харченко. У супругов подрастает 7-месячный сын Петр, о котором общественность узнала совсем недавно.

Помимо воспитания малыша Бондарчук еще много чем занимается. Например, на видеоплощадке YouTube у знаменитости есть свое шоу «Света вокруг света». В последнем выпуске Светлана вспомнила слова своей подруги Ренаты Литвиновой. Как оказалось, актрисе совсем не понравился избранник телеведущей и она даже назвала Сергея Харченко домашним деспотом.

Рената Литвинова назвала мужа Светланы Бондарчук деспотом


«Сначала мне казалось, что Сергей простой. Реально подумала, какой клевый легкий парень. И к нам в гости, в начале нашего знакомства, когда мы уже встречались, зашла моя подружка Рената Литвинова. Она понаблюдала за Сергеем так молча, провела с нами часочек на кухне, уходила, сказав: «Домашний деспот». И у нас так это и осталось», — рассказала Бондарчук.

Светлана призналась, что слова подруги еще надолго засели у нее в голове, и в какой-то степени она даже согласна с ними.

«Рената, я не буду говорить, что ты права на сто процентов», — пояснила она.

Рената Литвинова назвала мужа Светланы Бондарчук деспотом


Напомним, Сергей Харченко стал вторым супругом Светланы. От первого брака с Федором Бондарчуком у светской львицы есть еще взрослые дети - 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.

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Ключевые слова: Светлана Бондарчук, Рената Литвинова, Сергей Харченко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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