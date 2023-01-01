Рената Литвинова назвала мужа Светланы Бондарчук деспотом

Ее избранником стал дизайнер интерьеров Сергей Харченко. У супругов подрастает 7-месячный сын Петр, о котором общественность узнала совсем недавно.Помимо воспитания малыша Бондарчук еще много чем занимается. Например, на видеоплощадке YouTube у знаменитости есть свое шоу «Света вокруг света». В последнем выпуске Светлана вспомнила слова своей подруги Ренаты Литвиновой. Как оказалось, актрисе совсем не понравился избранник телеведущей и она даже назвала Сергея Харченко домашним деспотом.«Сначала мне казалось, что Сергей простой. Реально подумала, какой клевый легкий парень. И к нам в гости, в начале нашего знакомства, когда мы уже встречались, зашла моя подружка Рената Литвинова. Она понаблюдала за Сергеем так молча, провела с нами часочек на кухне, уходила, сказав: «Домашний деспот». И у нас так это и осталось», — рассказала Бондарчук.Светлана призналась, что слова подруги еще надолго засели у нее в голове, и в какой-то степени она даже согласна с ними.«Рената, я не буду говорить, что ты права на сто процентов», — пояснила она.Напомним, Сергей Харченко стал вторым супругом Светланы. От первого брака с Федором Бондарчуком у светской львицы есть еще взрослые дети - 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.