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Сергей Зверев-младший рассказал о разводе с отсидевшей в тюрьме супругой

Сегодня, 15:01
30-летний сын звездного стилиста Сергея Зверева теперь холостяк.

Сергей Зверев-младший рассказал о разводе с отсидевшей в тюрьме супругой
Как оказалось, Зверев-младший разводится со своей супругой Юлией после пяти лет брака. Также выяснилось, что у девушки, помимо двоих детей, есть еще и судимость.

Сергей Зверев ранее предупреждал сына о том, что тот совершает ошибку. Правда, советы звездного отца молодой человек слушать не стал и все сделал по-своему.

Сергей Зверев-младший рассказал о разводе с отсидевшей в тюрьме супругой


«Мы ему говорили — не надо жениться, она аферистка, а он женился», — пояснил стилист в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Стоит отметить, что причиной развода стало вовсе не темное прошлое Юлии, а финансовая несостоятельность Зверева-младшего.

Сергей Зверев-младший рассказал о разводе с отсидевшей в тюрьме супругой


Сейчас молодой человек проживает в дачном доме пожилого мужчины, за которым ухаживает взамен на кров. Помимо прочего, сын гламурного стилиста подрабатывает звукооператором в местном ДК и получает 35 тысяч рублей. Эта ситуация Сергея не устраивает, но изменить ее он пока не в состоянии.

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Ключевые слова: Сергей Зверев, Сергей Зверев — младший, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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