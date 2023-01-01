Сергей Зверев-младший рассказал о разводе с отсидевшей в тюрьме супругой

Как оказалось, Зверев-младший разводится со своей супругой Юлией после пяти лет брака. Также выяснилось, что у девушки, помимо двоих детей, есть еще и судимость.Сергей Зверев ранее предупреждал сына о том, что тот совершает ошибку. Правда, советы звездного отца молодой человек слушать не стал и все сделал по-своему.«Мы ему говорили — не надо жениться, она аферистка, а он женился», — пояснил стилист в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.Стоит отметить, что причиной развода стало вовсе не темное прошлое Юлии, а финансовая несостоятельность Зверева-младшего.Сейчас молодой человек проживает в дачном доме пожилого мужчины, за которым ухаживает взамен на кров. Помимо прочего, сын гламурного стилиста подрабатывает звукооператором в местном ДК и получает 35 тысяч рублей. Эта ситуация Сергея не устраивает, но изменить ее он пока не в состоянии.