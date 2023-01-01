Анастасия Костенко рассказала, почему решила сделать пластику

По ее словам, процедура обошлась в два миллиона рублей, оплатил которые Дмитрий Тарасов. Однако, многие подозревают, что модель получила новую грудь за рекламу клиники. Подписчики Анастасии интересуются, почему она решила лечь под нож хирурга."Моя грудь исчезла. Каждая беременность все больше и больше забирала размер. И хороший 75В спустя три малыша стал нулевочкой. Спасали пуш-ап или силиконовые бра", - объяснила Костенко.Недавно стало известно, что супруга Тарасова ждет четвертого ребенка. И забеременела она практически сразу после пластики.