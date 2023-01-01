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Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой приняла участие в модной съемке

Сегодня, 09:29
Недавно стало известно, что 27-летняя звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой вышла замуж.

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой приняла участие в модной съемке
Ее избранником стал 28-летний музыкант Малкольм Макрей. Возлюбленные находятся в отношениях с 2021 года, однако официально подтвердили свой роман лишь в минувшем году. Впрочем, о свадебном торжестве актриса тоже особо не распространялась и даже не выкладывала снимки в блоге.

Зато кадры из новой фотосессии она с радостью разместила на своей странице. Аня приняла участие в съемке для обложки журнала ODDA Magazine. Сначала актриса позировала в джинсах и лифе от купальника. Тейлор-Джой крепко обняла себя за плечи и задумчиво смотрела в камеру.

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой приняла участие в модной съемке


Далее новоиспеченная невеста примерила еще несколько необычных и фэнтезийных образов.

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой приняла участие в модной съемке


Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой приняла участие в модной съемке


Стоит отметить, что поклонники Ани остались под впечатлением от ее редкой публикации. Фолловеры буквально засыпали актрису комплиментами, однако некоторые написали, что все еще ждут от Тейлор-Джой свадебные фотографии.

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Ключевые слова: Аня Тейлор-Джой, olganews

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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