Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой приняла участие в модной съемке

Ее избранником стал 28-летний музыкант Малкольм Макрей. Возлюбленные находятся в отношениях с 2021 года, однако официально подтвердили свой роман лишь в минувшем году. Впрочем, о свадебном торжестве актриса тоже особо не распространялась и даже не выкладывала снимки в блоге.Зато кадры из новой фотосессии она с радостью разместила на своей странице. Аня приняла участие в съемке для обложки журнала ODDA Magazine. Сначала актриса позировала в джинсах и лифе от купальника. Тейлор-Джой крепко обняла себя за плечи и задумчиво смотрела в камеру.Далее новоиспеченная невеста примерила еще несколько необычных и фэнтезийных образов.Стоит отметить, что поклонники Ани остались под впечатлением от ее редкой публикации. Фолловеры буквально засыпали актрису комплиментами, однако некоторые написали, что все еще ждут от Тейлор-Джой свадебные фотографии.