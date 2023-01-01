Актриса Саша Бортич и телеведущая Юля Коваль набили тату в честь друг друга

Звезда фильма «Я худею» преподнесла Коваль особенный и не совсем материальный подарок. Как оказалось, девушка набила тату в честь подруги. Бортич опубликовала на своей странице в социальных сетях соответствующее фото и трогательно обратилась к имениннице.
«Не знаю, получится ли когда-то рассказать человечеству про этот сумасшедший день. Я счастлива. Юле 30!» — написала Саша.
Подарок актрисы так сильно впечатлил Юлю, что та решила ответить взаимностью и тоже сделала тату с фамилией Бортич на своем пальце.
А еще Саша порадовала подругу игрой на саксофоне. Актриса на праздничном банкете исполнила композицию Татьяны Булановой «Мой ненаглядный».