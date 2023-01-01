Глюкоза вместе с детьми вернулась из Израиля

На странице личного блога Глюкоза рассказала фолловерам, что ей удалось приобрести билеты из Тель-Авива. Певица запечатлела себя сначала в самолете, а потом уже в машине по дороге к дому.
«Cпасибо вам большое за ваши переживания, даже не знала, что все так волнуются и переживают», - обратилась она к поклонникам.
Изначально Наталья отправилась в Израиль, чтобы посетить концерт американского певца Бруно Марса. После того, как произошло обострение палестино-израильского конфликта, певица пыталась сразу приобрести обратные билеты, но в наличии их не было.