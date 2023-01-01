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Настасья Самбурская назвала Бена Аффлека «алкашом в завязке»

Сегодня, 12:18
36-летняя актриса Настасья Самбурская часто общается с поклонниками на разнообразные темы.

Настасья Самбурская назвала Бена Аффлека «алкашом в завязке»
Звезда сериала «Универ. Новая общага» не стесняется в выражениях и прямо говорит обо всем, что думает. Недавно, к примеру, она прошлась и по личности американского актера Бена Аффлека.

На странице личного блога Настасью спросили, как она относится к голливудской знаменитости как к мужчине. На что Самбурская ответила, что считает брутальность и серьезность актера скорее его образом.

«А по факту мы имеем алкаша в завязке», — поделилась она.

Настасья Самбурская назвала Бена Аффлека «алкашом в завязке»


Поклонники актрисы начали разгонять тему с недавней женитьбой Бена Аффлека и Дженнифер Лопес спустя 20 лет после отмены первой свадьбы. У Настасьи поинтересовались, зачем, по ее мнению, это все тогда было нужно.

«Смотри, я ей вчера звоню, спрашиваю: "Джен, ну вот зачем?". А она мне говорит: "Люблю его, Настась! Возьмешь кабачок?"» — иронично отметила Самбурская, напрямую не ответив на вопрос.

Настасья Самбурская назвала Бена Аффлека «алкашом в завязке»


Напомним, сама Настасья была замужем лишь однажды. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Звезда сериала «Универ. Новая общага» ранее рассказывала, что их роман закончился из-за того, что возлюбленный поднимал на нее руку, а также всячески морально над ней издевался.

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Ключевые слова: Настасья Самбурская, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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