Настасья Самбурская назвала Бена Аффлека «алкашом в завязке»

На странице личного блога Настасью спросили, как она относится к голливудской знаменитости как к мужчине. На что Самбурская ответила, что считает брутальность и серьезность актера скорее его образом.
«А по факту мы имеем алкаша в завязке», — поделилась она.
Поклонники актрисы начали разгонять тему с недавней женитьбой Бена Аффлека и Дженнифер Лопес спустя 20 лет после отмены первой свадьбы. У Настасьи поинтересовались, зачем, по ее мнению, это все тогда было нужно.
«Смотри, я ей вчера звоню, спрашиваю: "Джен, ну вот зачем?". А она мне говорит: "Люблю его, Настась! Возьмешь кабачок?"» — иронично отметила Самбурская, напрямую не ответив на вопрос.
Напомним, сама Настасья была замужем лишь однажды. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Звезда сериала «Универ. Новая общага» ранее рассказывала, что их роман закончился из-за того, что возлюбленный поднимал на нее руку, а также всячески морально над ней издевался.