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33-летняя Татьяна Плаксина показала фигуру в эффектном наряде

Сегодня, 12:51
С каждым днем дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина становится все краше.

33-летняя Татьяна Плаксина показала фигуру в эффектном наряде
После нескольких перенесенных пластических операций девушка стала нравиться себе гораздо больше. Поэтому сейчас она уже не стесняется выкладывать в своем блоге личные и пикантные фотографии.

На днях Татьяна опубликовала новый откровенный снимок. В кадре звездная наследница позировала в соблазнительном боди ярко-розового цвета. Обтягивающий комплект белья ей подарила Глюкоза.

33-летняя Татьяна Плаксина показала фигуру в эффектном наряде


«Выгуливаю твой подарок, комбинезон пушка. Наелась мороженого бабл гам — оно было такое же розовое»,— подписала она кадры, ответив аккаунт певицы.

33-летняя Татьяна Плаксина показала фигуру в эффектном наряде


Поклонники Плаксиной пришли в восторг от ее фигуры и высоко оценили новые снимки звездной дочки: «Таня, вы очень красивая и женственная», «Фигурка просто огонь», «Барби».

Напомним, Татьяна перенесла ряд пластических операций не совсем по своей воле. Дело в том, что несколько лет назад лицо певицы серьезно пострадало после падения с велосипеда. Девушка проходила долгую реабилитацию.

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Ключевые слова: Татьяна Плаксина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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