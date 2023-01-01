33-летняя Татьяна Плаксина показала фигуру в эффектном наряде

После нескольких перенесенных пластических операций девушка стала нравиться себе гораздо больше. Поэтому сейчас она уже не стесняется выкладывать в своем блоге личные и пикантные фотографии.На днях Татьяна опубликовала новый откровенный снимок. В кадре звездная наследница позировала в соблазнительном боди ярко-розового цвета. Обтягивающий комплект белья ей подарила Глюкоза.«Выгуливаю твой подарок, комбинезон пушка. Наелась мороженого бабл гам — оно было такое же розовое»,— подписала она кадры, ответив аккаунт певицы.Поклонники Плаксиной пришли в восторг от ее фигуры и высоко оценили новые снимки звездной дочки: «Таня, вы очень красивая и женственная», «Фигурка просто огонь», «Барби».Напомним, Татьяна перенесла ряд пластических операций не совсем по своей воле. Дело в том, что несколько лет назад лицо певицы серьезно пострадало после падения с велосипеда. Девушка проходила долгую реабилитацию.