Уборщица украла у дочери Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой 3,5 миллиона рублей

Недавно в Сети появилась информация, что звездную наследницу обворовали.
По сообщению telegram-канала Mash, в минувшую субботу Арина вызвала помощницу по дому в свою квартиру на Таганке. 41-летняя уроженка Таджикистана по имени Татьяна была хорошо знакома девушке, так как ее услугами она пользовалась около трех лет.
Вернувшись домой, Назарову ждал не очень приятный сюрприз.
«Девушка увидела раскиданные вещи, неубранный мусор и отодвинутую тумбочку в спальне. Из неё уборщица вытащила конверт с 3,5 млн рублей», — говорится в Telegram-канале.
После того, как Арине не удалось связаться с уборщицей, она приняла решение обратиться в полицию. Спустя сутки подозреваемую задержали. Татьяна признала свою вину и сейчас находится под стражей.