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Уборщица украла у дочери Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой 3,5 миллиона рублей

Сегодня, 11:50
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева уже давно перебрались во Францию.

Уборщица украла у дочери Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой 3,5 миллиона рублей
В Каннах у актеров есть недвижимость, а на пропитание они зарабатывают играя в спектаклях для русскоязычных граждан. В отличие от супругов, их 23-летняя дочь Арина осталась в России. Девушка пошла по стопам родителей и даже поступила на службу в Театр Маяковского.

Недавно в Сети появилась информация, что звездную наследницу обворовали.

Уборщица украла у дочери Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой 3,5 миллиона рублей


По сообщению telegram-канала Mash, в минувшую субботу Арина вызвала помощницу по дому в свою квартиру на Таганке. 41-летняя уроженка Таджикистана по имени Татьяна была хорошо знакома девушке, так как ее услугами она пользовалась около трех лет.

Вернувшись домой, Назарову ждал не очень приятный сюрприз.

«Девушка увидела раскиданные вещи, неубранный мусор и отодвинутую тумбочку в спальне. Из неё уборщица вытащила конверт с 3,5 млн рублей», — говорится в Telegram-канале.

Уборщица украла у дочери Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой 3,5 миллиона рублей


После того, как Арине не удалось связаться с уборщицей, она приняла решение обратиться в полицию. Спустя сутки подозреваемую задержали. Татьяна признала свою вину и сейчас находится под стражей.

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Ключевые слова: Арина Назарова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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