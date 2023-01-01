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36-летняя певица Виктория Дайнеко считает себя «артистом грустных песен»

Сегодня, 09:52
Артистка обрела особую популярность после победы на музыкальном реалити-шоу «Фабрика звезд-5».

36-летняя певица Виктория Дайнеко считает себя «артистом грустных песен»



В репертуаре 36-летней артистки в основном мелодичные и трогательные композиции. А в недавней беседе с журналистами издания «Газета.Ru» она призналась, что для создания таких песен важно обладать рядом очень важных качеств.

Дайнеко считает, что звезды зачастую скрывают свое плохое настроение от зрителей. И в этом как раз и заключается профессионализм артиста. Однако сама Виктория на выступлениях вполне может позволить себе погрустить и даже поплакать.

36-летняя певица Виктория Дайнеко считает себя «артистом грустных песен»


«Я вообще артист грустных песен. У меня их достаточно много, поэтому у меня вообще нет проблем с этим. Я могу и погрустить, могу даже поплакать. Поэтому у меня все очень даже уместно», — пояснила певица.

Кстати, в недавнем интервью Виктория уже рассуждала на эту тему.

36-летняя певица Виктория Дайнеко считает себя «артистом грустных песен»


Артистка тогда говорила, что грустные треки, словно мантры, способны серьезно повлиять на личное счастье исполнителя, а также запрограммировать его на определенные события.



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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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