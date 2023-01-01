Виктория Дайнеко ответила подписчице, которая раскритиковала ее фигуру

Артистка часто делится с подписчиками своего блога откровенными фото, на которых можно заметить, что старается она не зря. Однако, как и у всех звезд шоу-бизнеса, недоброжелателей у нее хватает.Недавно Виктория пообщалась со своей аудиторией в социальных сетях. Певица решила ответить на комментарий незнакомки, которая прошлась не только по внешнему виду артистки, но и по ее вокальным данным: «Ну фигура на любителя, попа большая. А песни так вообще кто вас слушает».Дайнеко не стала ругаться, а лаконично и с чувством собственного достоинства ответила девушке: «Женская доброта не знает границ».Кстати, недавно Виктория побывала в Крыму и поделилась с поклонниками новой фотографией оттуда. Певица сделала снимок без макияжа, принарядившись в маленькое черное платье.Фолловеры тогда высоко оценили снимок и написали множество приятных комплиментов.