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Виктория Дайнеко ответила подписчице, которая раскритиковала ее фигуру

Сегодня, 13:23
36-летняя певица Виктория Дайнеко следит за своей фигурой и регулярно занимается спортом.

Виктория Дайнеко ответила подписчице, которая раскритиковала ее фигуру
Артистка часто делится с подписчиками своего блога откровенными фото, на которых можно заметить, что старается она не зря. Однако, как и у всех звезд шоу-бизнеса, недоброжелателей у нее хватает.

Недавно Виктория пообщалась со своей аудиторией в социальных сетях. Певица решила ответить на комментарий незнакомки, которая прошлась не только по внешнему виду артистки, но и по ее вокальным данным: «Ну фигура на любителя, попа большая. А песни так вообще кто вас слушает».

Дайнеко не стала ругаться, а лаконично и с чувством собственного достоинства ответила девушке: «Женская доброта не знает границ».

Виктория Дайнеко ответила подписчице, которая раскритиковала ее фигуру


Кстати, недавно Виктория побывала в Крыму и поделилась с поклонниками новой фотографией оттуда. Певица сделала снимок без макияжа, принарядившись в маленькое черное платье.

Виктория Дайнеко ответила подписчице, которая раскритиковала ее фигуру


Фолловеры тогда высоко оценили снимок и написали множество приятных комплиментов.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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