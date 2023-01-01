Гвинет Пэлтроу нашла весьма необычное применение статуэтке «Оскар»

Кинопремию она получила как «лучшая актриса» в фильме «Влюбленный Шекспир». Правда, статуэтка, как оказалось, не стоит на самом видном месте в доме звезды.Несколько дней назад Гвинет приняла участие в коротком видео-интервью для журнала Vogue.Во время съемки оператор заметил награду, которая подпирала ворота на участке актрисы.«Моя поддержка двери! Работает потрясающе», — прокомментировала Пэлтроу.После того, как видео появилось в Сети, СМИ стали массово цитировать слова Гвинет и писать про то, каким образом она использует особенную кинонаграду. После этого представителю актрисы пришлось пояснить, что это была всего-лишь шутка.Судя по всему, даже если бы статуэтка действительно подпирала ворота, поклонники Гвинет все равно не отвернулись бы от нее. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии без негатива: «Какая Гвинет легкая и простая! А что? Всё в хозяйстве пригодится!», «Не на полочку же ставить в самом деле! Пусть послужит на пользу», «Прикольно! А что еще делать со старой статуэткой, даже если это "Оскар"?».