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Марина Юдашкина запечатлела себя с дочерью и крошкой-внучкой

Сегодня, 13:01
Весной этого года Марина Юдашкина похоронила любимого мужа - модельера Валентина Юдашкина.

Марина Юдашкина запечатлела себя с дочерью и крошкой-внучкой
Кутюрье скончался после тяжелой и продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Однако время и поддержка семьи помогли переживающей утрату женщине не упасть духом.

Недавно на странице в своих социальных сетях Марина опубликовала милые семейные кадры с крошкой Агатой Ариеллой. В описании женщина призналась, что внуки для нее - это целая жизнь.

Марина Юдашкина запечатлела себя с дочерью и крошкой-внучкой


«Первые улыбки, первые шаги, первые успехи! Как же я по ним скучала», - подписала снимок Юдашкина.

Спустя несколько дней Марина запечатлела себя с дочерью Галиной, которая сейчас проводит модные показы в Дубае.

Марина Юдашкина запечатлела себя с дочерью и крошкой-внучкой


Поклонники Юдашкиной в комментариях сделали множество комплиментов ее скромному, но лаконичному внешнему виду, а также отметили, что в жарких краях она будто помолодела лет на десять.

← Гвинет Пэлтроу нашла весьма необычное...

Ключевые слова: Марина Юдашкина, Галина Юдашкина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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