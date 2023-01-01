Марина Юдашкина запечатлела себя с дочерью и крошкой-внучкой

Недавно на странице в своих социальных сетях Марина опубликовала милые семейные кадры с крошкой Агатой Ариеллой. В описании женщина призналась, что внуки для нее - это целая жизнь.
«Первые улыбки, первые шаги, первые успехи! Как же я по ним скучала», - подписала снимок Юдашкина.
Спустя несколько дней Марина запечатлела себя с дочерью Галиной, которая сейчас проводит модные показы в Дубае.
Поклонники Юдашкиной в комментариях сделали множество комплиментов ее скромному, но лаконичному внешнему виду, а также отметили, что в жарких краях она будто помолодела лет на десять.