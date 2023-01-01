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Комик Илья Соболев назвал похудевшую Настю Ивлееву «мочалкой»

Сегодня, 11:38
Недавно 32-летняя Настя Ивлеева удивила общественность своим резким похудением.

Комик Илья Соболев назвал похудевшую Настю Ивлееву «мочалкой»
Кто-то восхитился преображением блогерши, а кто-то выразил свое недовольство и даже обеспокоенность. Соведущий Павла Воли Илья Соболев тоже решил прокомментировать внешность звезды соцсетей. И сделал он это в не совсем корректной форме.

В свежем выпуске программы «Шоу Воли» в студии появилась Анна Asti.

Комик Илья Соболев назвал похудевшую Настю Ивлееву «мочалкой»


Во время беседы с певицей ведущие предложили ей подшутить по телефону над Идой Галич. Илья Соболев зачитал текст розыгрыша, который артистка должна была повторить.

«Скажешь: «Я шла мимо Воли, он обсуждает меня, сказал, я не очень певица, взяли, потому что не пришла другая. Это стремно, я не хочу сниматься, это зашквар. Воля обсуждает звезд за спиной, говорит про Ивлееву, что она худая стала, как мочалка. И ты тоже похудела», — сказал Илья.

Комик Илья Соболев назвал похудевшую Настю Ивлееву «мочалкой»


Впрочем, Анна Asti не стала полностью зачитывать текст розыгрыша. А вот Ида, услышав это, встала на сторону певицы и назвала Павла Волю «сутулой собакой».

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Ключевые слова: Илья Соболев, Павел Воля, Анна Асти, Настя Ивлеева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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