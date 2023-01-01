Комик Илья Соболев назвал похудевшую Настю Ивлееву «мочалкой»

В свежем выпуске программы «Шоу Воли» в студии появилась Анна Asti.
Во время беседы с певицей ведущие предложили ей подшутить по телефону над Идой Галич. Илья Соболев зачитал текст розыгрыша, который артистка должна была повторить.
«Скажешь: «Я шла мимо Воли, он обсуждает меня, сказал, я не очень певица, взяли, потому что не пришла другая. Это стремно, я не хочу сниматься, это зашквар. Воля обсуждает звезд за спиной, говорит про Ивлееву, что она худая стала, как мочалка. И ты тоже похудела», — сказал Илья.
Впрочем, Анна Asti не стала полностью зачитывать текст розыгрыша. А вот Ида, услышав это, встала на сторону певицы и назвала Павла Волю «сутулой собакой».