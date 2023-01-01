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Татуированный сын Елены Яковлевой показал свои самые необычные наколки

Сегодня, 13:37
Несколько лет назад актриса Елена Яковлева заявляла, что ее полностью покрытый татуировками сын планирует от них избавиться.

Татуированный сын Елены Яковлевой показал свои самые необычные наколки
Однако время идет, но на теле 30-летнего Дениса Шальных рисунков меньше не становится. Недавно молодой человек даже показал самые необычные наколки.

Наследник Елены Яковлевой появился в студии «Кадони шоу» на канале ТВ-3 и продемонстрировал свои тату. Денис рассказал, что на его теле присутствуют портреты нескольких серийных убийц - Теда Банди и Джеффри Дамера.

Татуированный сын Елены Яковлевой показал свои самые необычные наколки


«Меня эта тема всегда интересовала. Не в том плане, что я от них фанатею или испытываю к ним теплые чувства. Просто какие-то факты из биографий интересны», — пояснил парень.

Денис также рассказал, как на его наколки реагируют окружающие. По его словам, многих, конечно же, они отпугивают, однако сам парень совершенно по этому поводу не переживает.

Татуированный сын Елены Яковлевой показал свои самые необычные наколки


«Люди, когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня. Во многом, мне кажется, это полезный момент», — добавил он.

Стоит отметить, что психиатр, который присутствовал в студии, оказался удивлен выбором героев для татуировок Дениса. По словам специалиста, у него появилось много психологических вопросов к парню.

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Ключевые слова: Денис Шальных, Елена Яковлева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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