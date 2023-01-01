Татуированный сын Елены Яковлевой показал свои самые необычные наколки

Однако время идет, но на теле 30-летнего Дениса Шальных рисунков меньше не становится. Недавно молодой человек даже показал самые необычные наколки.Наследник Елены Яковлевой появился в студии «Кадони шоу» на канале ТВ-3 и продемонстрировал свои тату. Денис рассказал, что на его теле присутствуют портреты нескольких серийных убийц - Теда Банди и Джеффри Дамера.«Меня эта тема всегда интересовала. Не в том плане, что я от них фанатею или испытываю к ним теплые чувства. Просто какие-то факты из биографий интересны», — пояснил парень.Денис также рассказал, как на его наколки реагируют окружающие. По его словам, многих, конечно же, они отпугивают, однако сам парень совершенно по этому поводу не переживает.«Люди, когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня. Во многом, мне кажется, это полезный момент», — добавил он.Стоит отметить, что психиатр, который присутствовал в студии, оказался удивлен выбором героев для татуировок Дениса. По словам специалиста, у него появилось много психологических вопросов к парню.